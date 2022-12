Terugblikken op het politieke jaar met Trouw-chefs Niels Markus en Bart Zuidervaart

Daarin bevraagt presentator Christoph Schmidt twee gasten: naast Bart (tot begin november chef van de politieke redactie van Trouw) zit zijn opvolger Niels Markus. Samen nemen zij het woelige jaar door.

De ene crisis volgde op de andere. Vele daarvan hadden te maken met de Russische inval in Oekraïne, zoals de energiecrisis. Maar andere crises hadden een langere geschiedenis, zoals de stikstofcrisis en de chaos rond de opvang van asielzoekers. In de Tweede Kamer was de stemming ook niet al te best, met de gênante affaire rond oud-voorzitter Khadija Arib als dieptepunt.

Maar Haags Halfuurtje zou Haags Halfuurtje niet zijn als we niet op zoek gingen naar lichtpuntjes. Volgens Bart en Niels waren die er wel degelijk, zoals de respectvolle en plechtige sfeer rond de slavernij-excuses, de assertievere rol van de Tweede Kamer en een bijzondere bijdrage aan de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen.

Hoe dan ook gaan we in Den Haag weer een boeiend politiek jaar tegemoet, onder meer met de Provinciale Statenverkiezingen in maart. Dit is de laatste aflevering van dit jaar. Na het kerstreces zijn we weer terug.