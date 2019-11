Terug van weggeweest op het Binnenhof: de immer gevoelige wachtgelddiscussie

De immer gevoelige wachtgelddiscussie heeft opnieuw het Binnenhof bereikt. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat enkele Tweede Kamerleden een vergoeding van het ministerie van binnenlandse zaken krijgen, als aanvulling op hun salaris.

Het gaat om een voormalig bewindspersoon en twee ex-wethouders. Zij hebben het wettelijk recht om hun inkomen door het ministerie te laten aanvullen tot het niveau van de vorige baan. Een van de ontvangers is Isabelle Diks van GroenLinks. Zij was langer dan acht jaar wethouder in Leeuwarden en heeft daarom recht op jaarlijks 7.000 euro wachtgeld, bovenop haar inkomen van 115.000 euro.

Tegen de Volkskrant verklaarde Diks aanvankelijk: “Ik heb me er niet op kunnen voorbereiden dat mijn inkomen achteruit zou gaan, omdat ik heel plotseling met voorkeurstemmen in de Kamer kwam.” Ze zei het wachtgeld te willen ontvangen omdat ze als wethouder gewend was geraakt aan een ‘bepaald bestedingspatroon’.

Een woordvoerder van GroenLinks zegt dat de fractie niet op de hoogte was van deze regeling met Diks. Het Kamerlid is inmiddels teruggefloten door de partij. Ze ontvangt geen wachtgeld meer en zal het bedrag dat ze sinds 2017 heeft ontvangen, terugbetalen. Via Twitter liet Diks dinsdag weten dat ze spijt heeft dat ze tegen de krant is begonnen over een ‘bestedingspatroon’. “Ik had dit niet zo moeten zeggen en had het wachtgeld niet moeten aannemen.”

Weet je. Ik ben het met jullie eens. Ik had dit niet zo moeten zeggen en had het wachtgeld niet moeten aannemen. Ik heb de regeling stopgezet en zal het geld terugbetalen. — Isabelle Diks (@IsabelleDiks) 26 november 2019

Dijkhoff: ‘Ik heb die wet niet bedacht’

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff houdt vast aan zijn wachtgeld. Hij was in het vorige kabinet 2,5 jaar staatssecretaris van justitie en veiligheid en een kleine maand minister van defensie. Volgens de Volkskrant ontvangt hij daarom jaarlijks 37.000 euro aan wachtgeld. Dijkhoff verdedigt zich door dit ‘uitgesteld loon’ te noemen en ‘onderdeel van de arbeidsvoorwaarden’.

In een toelichting zegt de VVD’er dat de discussie over zijn wachtgeld ‘geen nieuws’ is. “Ik ben daar altijd open en transparant over geweest.” Hij heeft nagedacht over het weigeren van het wachtgeld, maar besloot het toch te ontvangen. “Ik heb destijds een baan in het kabinet geaccepteerd. Daar zat een arbeidsovereenkomst aan vast met bepaalde vergoedingen. Ik heb die wet niet bedacht.”

Toch hebben twee collega’s van hem uit het tweede kabinet-Rutte, de PvdA’ers Lilianne Ploumen en Lodewijk Asscher, wel besloten het wachtgeld af te slaan. Ploumen benadrukt dat de regeling in principe van belang is, omdat het als vangnet fungeert voor politici die bijvoorbeeld op enig moment geen baan meer kunnen vinden. “Maar als Kamerlid met een heel mooi salaris heb je geen wachtgeld nodig. Je hebt er formeel misschien recht op, maar ik vind dat een Kamerlid de plicht heeft te handelen naar de geest van zo’n regeling. Dat doe je niet als je in onze situatie kiest voor wachtgeld.”

Het ministerie van binnenlandse zaken heeft besloten dat vanaf volgend jaar een lijst met ontvangers van wachtgeld wordt gepubliceerd, geanonimiseerd. Het gaat om voormalige leden van de Tweede Kamer, ministers, staatssecretarissen en waarnemend burgemeesters.

