Terug naar het oude normaal? Nog niet op deze Prinsjesdag

Prinsjesdag onderging vorig jaar een grote verandering, het werd een dag zonder de gebruikelijke duizenden aanwezigen in het oranje, zonder braderieën en uitbundige feesten. Over vier dagen, op 25 september, vervalt de anderhalvemeterregel, maar vandaag geldt die nog. Oranjefans wordt ook nu weer verzocht niet naar Den Haag te gaan om een glimp van de koning en koningin op te vangen, maar om thuis voor de buis de derde dinsdag van september te volgen.

Het zal dus betrekkelijk rustig zijn in de Grote Kerk, waar de koning de Troonrede zal uitspreken. Waar de Ridderzaal normaal het decor is van de koninklijke toespraak, is dat in verband met de coronaregels, net als vorig jaar, nu de Grote Kerk, een paar honderd meter verderop. De koning en de koningin zullen niet per gouden koets of glazen koets reizen. Ze zullen in een donkerblauwe auto arriveren bij de kerk. Tien motorescorts van de koninklijke marechaussee begeleiden de Oranjes. De koninklijke paarden mogen op stal blijven.

Aanwezig bij de Troonrede zijn ministers, de gevolmachtigde ministers van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten, Eerste en Tweede Kamerleden, enkele hoge functionarissen, een aantal journalisten en elf ‘gewone’ burgers. Ongeveer 270 mensen in totaal, een kwart van de dikke duizend mensen die er normaal gesproken bij zijn in de Ridderzaal.

Uitdaging voor Kamerleden op hakken

Na de plechtigheden in de kerk vertrekt iedereen weer. De parlementariërs naar de Eerste en Tweede Kamers, het koninklijk paar naar een onbekende bestemming. Voorgaande jaren konden Kamerleden bijna kruipend terug naar de Kamer, nu is het voor de Tweede Kamerleden dik vijfendertig minuten lopen naar B67. De bekende balkonscène gaat ook dit jaar niet door, de Oranjes mogen het wuiven bewaren voor 27 april. Kamerleden kunnen in alle rust teruglopen, om drie uur ’s middags presenteert minister van financiën Wopke Hoekstra pas de Miljoenennota. Zoals gebruikelijk is deze afgelopen vrijdag al gedeeltelijk uitgelekt. Is er tenminste één onderdeel van Prinsjesdag hetzelfde als vroeger.

