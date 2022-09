Tegenvaller voor spaarders die geen bezwaar maakten tegen de spaartax: kabinet geeft geen compensatie

Zo’n compensatie zou naar schatting 7 miljard euro gaan kosten, maar dat geld gebruikt het kabinet liever voor extra koopkrachtmaatregelen voor huishoudens die door energierekening en inflatie door het ijs dreigen te zakken.

Diverse bronnen in Den Haag bevestigen berichtgeving hierover van RTL Nieuws. Het besluit is een tegenvaller voor de vele spaarders die jarenlang over hun spaarrekening meer belasting moesten betalen, dan ze aan rente ontvingen. Dit voelde oneerlijk en dat vond de Hoge Raad ook. Die haalde daarom in december vorig jaar een streep door deze belastingmethode over vermogen in box-3. Het kabinet gaat de 60.000 bezwaarmakers overigens wel compenseren, maar tot nu toe was onduidelijk of ook de andere spaarders enige compensatie zouden krijgen.

Overwogen om wel te compenseren

Het kabinet vroeg hierover al advies aan de Hoge Raad. Die stelde dit voorjaar dat de overheid niet verplicht is om spaarders, die geen of te laat bezwaar hebben gemaakt, ook te compenseren. Maar staatssecretaris Marnix van Rij van financiën liet eerder nog wel doorschemeren dat het kabinet pogingen deed om nog iets van compensatie voor deze groep te regelen. Hij zei goed te begrijpen dat zij die geen bezwaar maakten, in afwachting van de juridische uitspraken, het vreemd zouden vinden als zij “naast het net vissen”.

Maar nu blijkt zo'n compensatie door de verslechterde koopkracht van miljoenen Nederlanders niet mogelijk. Eerder deze week werd duidelijk dat het kabinet volgend jaar ruim 15 miljard euro aan maatregelen heeft voorbereid om de koopkracht van gezinnen te dempen. Hoe die maatregelen er precies uitzien wordt op Prinsjesdag bekend gemaakt.

Lees ook:

Wie veel spaargeld heeft, betaalt nu fors minder belasting

Terwijl het kabinet nadenkt over een nieuwe box 3-heffing, profiteren vermogenden van de tijdelijke oplossing. De vermogensbelasting daalt flink.