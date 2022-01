Tegenvaller voor het kabinet: Nederland krijgt fors minder uit Brussels herstelfonds

Volgens minister Sigrid Kaag van financiën draait de Nederlandse economie een stuk beter dan verwacht en heeft ons land daarom ook minder geld nodig om te herstellen van de coronapandemie. Dat is dan ook de positieve kant van het verhaal.

Maar het is ook een tegenvaller, omdat het kabinet in het regeerakkoord de 6 miljard uit Brussel al wel had ingezet voor zijn ambitieuze plannen. Onduidelijk is daarom hoe het kabinet dit gat van 1,3 miljard euro gaat oplossen. Dat wordt de komende maanden bekeken, als de ministers de plannen verder uitwerken.

Het kan betekenen dat sommige voorstellen moeten worden aangepast, dat het kabinet zelf nog meer geld gaat lenen, óf dat er elders op de begroting bezuinigd gaat worden. Welke keuze het kabinet gaat maken, zal pas in de Voorjaarsnota duidelijk worden.

Hoekstra was sceptisch over het coronaherstelfonds

Het bedrag dat Nederland nu uit het coronaherstelfonds krijgt, is maar zeer gering. Het is nog geen 1 procent van de in totaal 723 miljard euro waarover het fonds beschikt. Met dat fonds krijgen alle EU-landen de kans te herstellen van de pandemiecrisis, en om tegelijkertijd hun economie groener, digitaler en veerkrachtiger te maken voor toekomstige generaties.

De vorige minister van financiën, Wopke Hoekstra, was in de zomer van 2020 buitengewoon sceptisch over de instelling van dit fonds. Hij eiste harde voorwaarden om te voorkomen dat landen te gemakkelijk dit geld zouden krijgen. Die opstelling leidde tot grote ergernis bij de Zuid-Europese landen.

Nederland heeft tot nu toe als enige land ook nog geen enkel plan formeel ingediend in Brussel. Het wachten was steeds op een nieuw kabinet.

‘We hebben het economisch goed gedaan’

De economie in Nederland kromp in 2020 door de pandemie met 3,8 procent, in plaats van de verwachtte groei van 5,3 procent. In 2021 was de groei met 4 procent zelfs hoger dan de 2,2 procent die was voorspeld. Andere Europese landen kregen forsere economische klappen, of herstelden veel minder snel.

Nederland heeft zelf als voorwaarde gesteld dat de verdeling uit het fonds afhankelijk moet zijn van de economische groei en het herstel van een land. “Het belangrijkste nieuws is dat we het beter hebben gedaan dan we eerst hadden verwacht. Dan is dit het gevolg. Je kan geen subsidie krijgen, als je het eigenlijk relatief goed hebt gedaan”, aldus Kaag.

