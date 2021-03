Tegenvaller voor de ChristenUnie, SGP stabiel

De partij stond in de peilingen lange tijd op zes of zelfs zeven zetels, dus deze voorlopige uitslag is een grote teleurstelling. De CU was de afgelopen jaren een solide coalitiepartner, en haalde daar voor de achterban onder andere binnen dat er vaart komt in de klimaatplannen, maar ook dat boeren niet worden gedwongen te stoppen met hun bedrijf.

Zetelwinst zou de ChristenUnie een goede uitgangspositie geven bij de kabinetsformatie. Segers achtte de kans ‘reëel’ dat zijn partij opnieuw wordt uitgenodigd, maar voorspelde al dat hij een lastige onderhandelaar kan zijn. D66 ziet weinig toekomst in nieuwe samenwerking met de CU. Segers wil ook weer afspraken maken over ‘voltooid leven’, maar de democraten willen dat onderwerp tot vrije kwestie verklaren die buiten een regeerakkoord blijft. Segers vindt dat ‘politiek arrogant’.

Tevredenheid is er bij de SGP, al zijn de drie zetels niet waar SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij stiekem op hoopte. Hij droomt al een paar verkiezingen van de doorbraak naar een vierde zetel. Door het grote aantal jongeren in SGP-kringen leek dat niet onmogelijk. Maar de partij heeft concurrentie op rechts, met Forum voor Democratie die onder conservatieve jongeren veel sympathie heeft. De banden zijn nauw: SGP dankt in de Eerste Kamer een restzetel aan Forum. In verkiezingstijd markeerde Kees van der Staaij liever de verschillen. Hij waarschuwde zijn kiezers voor Forum. Die partij wil de abortuswet versoepelen, aldus Van der Staaij.

