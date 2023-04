Tegenvaller bij renovatie Binnenhof: opknapbeurt duurt langer en kost meer

In de centrale hal van het tijdelijke Tweede Kamergebouw hangt een bord met een getal dat dagelijks oploopt. Maandagavond stond de teller op 573: het aantal dagen sinds Kamerleden het Binnenhof verlieten, en verkasten naar een opgeknapt kantoorpand aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag.

Nu blijkt dat daar nog ruim tweeduizend dagen bijkomen, aanzienlijk meer dan verwacht. Want de renovatie van het Binnenhof, dat nodig aan een opknapbeurt toe was, is door extra veiligheidseisen en stikstofproblemen in ieder geval niet vóór eind 2028 afgerond, meldde minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting) maandag. En het zou zomaar nóg later kunnen worden – vanwege vele onzekerheden durft De Jonge zich niet aan een precieze einddatum te wagen.

Capitoolbestorming

De reden voor de vertraging zit onder meer in aangescherpte veiligheidseisen, blijkt uit een voortgangsrapportage van het Rijksvastgoedbedrijf. Zo zou de energievoorziening van het Kamergebouw, die behoorlijk wat ruimte inneemt, aanvankelijk in de parkeergarage naast het parlement worden geplaatst. Maar die locatie is mogelijk niet goed te beveiligen, en bovendien iets te krap. Daarom wordt nu ónder het Binnenhof speciaal een grote bak gegraven, een monsterklus waardoor veel geplande werkzaamheden worden uitgesteld.

Waarom komt het kabinet hier nu pas achter? Volgens minister De Jonge heeft dat onder meer te maken met de verslechtering van het politieke en maatschappelijke klimaat. “Toen voor het eerst werd gesproken over de verhuizing, hadden nog heel weinig Haagse politici beveiliging nodig”, aldus de bewindsman. “Inmiddels zijn dat er helaas heel erg veel.”

Ook de bestorming van het Amerikaanse Capitool, in januari 2021, heeft volgens De Jonge de noodzaak van veiligheid extra benadrukt. “De tijd van naïviteit is echt voorbij. Je zult het hart van het regeringscentrum gewoon op een goede manier moeten beveiligen. Dat hoort bij het verdedigen van de democratie.”

Stikstofcrisis op Binnenhof

Ook de stikstofcrisis leidt tot vertraging. Dat heeft te maken met het aanvragen van een vergunning om te mogen bouwen. Sinds de Raad van State de vrijstelling voor bouwprojecten van tafel veegde, moeten aannemers eerst een natuurvergunning aanvragen.

Dat verzoek is inmiddels gedaan en volgens minister De Jonge bestaat er geen twijfel over dat dat straks wordt goedgekeurd. Maar het kan nog wel een tijdje duren voordat er daadwerkelijk groen licht volgt, stelt de minister. Naar verwachting levert de papiermolen zo’n negen maanden vertraging op.

Op dit moment verblijft alleen minister-president Mark Rutte nog aan het Binnenhof. Zijn ministerie van algemene zaken, inclusief het Torentje, wordt waarschijnlijk pas volgend jaar zomer ontruimd. Van een snelle terugkeer is geen sprake: volgens het Rijksvastgoedbedrijf gaat de renovatie van dat pand zeker 5,5 jaar duren. Dat betekent dat de toekomstig premier pas rond 2030 weer op het Binnenhof komt te werken.

De tegenvallers zorgen niet alleen voor uitstel, maar brengen ook extra kosten met zich mee. In totaal zou de renovatie nu uitkomen op ongeveer 750 miljoen euro, een slordige 16 miljoen meer dan eerder werd begroot. De kans is groot dat dat bedrag nog flink oploopt. Ook extra vertraging kan De Jonge niet uitsluiten, bijvoorbeeld vanwege de vondst van historische resten of door rechtszaken van milieuorganisaties.

Lees ook:

MOB wil de verbouwing van het Binnenhof laten stilleggen: vergunning voor stikstof ontbreekt

De stikstofchaos is zo groot, laat ‘Den Haag’ dat zelf ook maar eens voelen, redeneert Mobilisation for the Environment.