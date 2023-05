Tegenstanders proberen in laatste week de nieuwe pensioenwet nog tegen te houden

Het is een race tegen de klok voor de huidige senaat om de Wet toekomst pensioenen nog op tijd aan te nemen. De nieuwe Eerste Kamer wordt op 1 juni geïnstalleerd en dan is BBB de grootste fractie. Komende week moeten ze over deze grootscheepse wetswijziging eerst nog debatteren, om er op 30 mei over te stemmen. Het blijft spannend, ook al heeft de coalitie al steun van PvdA, GroenLinks en SGP voor de wet.

Want hebben de tegenstanders nog iets in petto om de stemming uit te stellen? De oppositiepartijen PVV, 50Plus, JA21 en SP hebben alle denkbare vertragingstactieken al ingezet. Er kwamen meer dan duizend schriftelijke vragen, er was een aparte hoorzitting van pensioendeskundigen en er werd steeds weer meer tijd gevraagd om de antwoorden van minister Carola Schouten te lezen.

Afgelopen week kregen de tegenstanders onverwacht steun van de BBB uit de Tweede Kamer. Kamerlid Caroline van der Plas vroeg de senaat om de stemming uit te stellen tot de nieuwe Eerste Kamer is geïnstalleerd. Ze noemde het ‘ongepast’ dat de oude senaat over de wet gaat stemmen. De PVV vroeg hierop hoofdelijke stemming aan en halsoverkop moesten plotseling de 75 Eerste-Kamerleden naar Den Haag komen. De meeste Kamerleden van de coalitie bleven weg, toch werd er gestemd. Het voorstel werd afgewezen.

Urenlang

Als het aan 50Plus-senator Martin van Rooijen ligt, wordt het pensioendebat maandag opnieuw een spektakel. Hij wil urenlang gaan spreken, om nog eenmaal duidelijk te maken waarom de Eerste Kamer tegen de nieuwe Wet toekomst pensioenen moet stemmen. Het Kamerdebat moet zo lang gaan duren dat de senaat er op 30 mei niet eens over kan stemmen, omdat het debat nog niet klaar is.

Het lijkt op een soap, maar het gaat hier wel over miljarden aan gespaard pensioenvermogen van werknemers. Volgens tegenstanders krijgen Nederlanders straks een ‘casinopensioen’, omdat er geen zekerheid meer is over de hoogte van de pensioenuitkering. Bij goede beleggingsresultaten stijgt die, bij slechte resultaten niet. Ze voorzien ook grote uitvoeringsproblemen bij de overgang en ze zijn er principieel op tegen dat niemand tegen het nieuwe pensioen bezwaar mag maken bij de rechter.

PvdA, GroenLinks, Volt en SGP stemden met de coalitie in de Tweede Kamer voor het nieuwe pensioen. Zij zien het glas liever als half vol. Er zijn weliswaar nog veel te veel Nederlanders die geen pensioen opbouwen, en er moet zeker voor zware beroepen nog meer worden geregeld. Maar het nieuwe stelsel zorgt er wel voor dat jongeren straks ook nog pensioen krijgen, omdat er voortaan per generatie pensioen wordt opgebouwd.

Bovendien gingen de pensioenuitkeringen de laatste vijftien jaar ook al niet omhoog, waardoor de koopkracht van ouderen daalde. “Wat is die belofte van zekerheid op een koopkrachtig pensioen dan nog waard”, zegt PvdA-senator Ferd Crone. “Die belofte vergrootte alleen maar het wantrouwen bij gepensioneerden en bij jongeren.” Het nieuwe pensioen biedt een kans op een koopkrachtige uitkering bij goede beleggingsresultaten, maar doet geen valse belofte meer.

Crone: “Dat is precies de kern. We beloofden ouderen vijftien jaar lang een pensioen dat we niet konden waarmaken. Er komt nu een pensioen waarin we zeggen ons stinkende best te gaan doen om de koopkracht te behouden, maar we gaan dat niet meer met zekerheid beloven. Dat is een veel eerlijker pensioenverhaal.”

