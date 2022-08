Tegenslag in parlementaire enquête gaswinning: oud-baas ExxonMobil getuigt niet

Commissievoorzitter Tom van der Lee laat weten dat zij hem graag hadden willen spreken. “Het is relevant voor het onderzoek.” Maar de commissie kan niet meer doen dan hem dringend adviseren te komen.

In de Wet op de parlementaire enquête is vastgelegd dat mensen de plicht hebben op alle mogelijke manieren mee te werken aan het onderzoek en dus ook dienen te verschijnen in de enquêtezaal. Maar dit geldt expliciet voor ‘alle Nederlanders, alle ingezetenen en andere in Nederland verblijvende personen'. Van Roost is een Belgisch staatsburger.

Van Roost had belangrijke positie

De oud-topman heeft via zijn advocaat kenbaar gemaakt dat hij niet zal komen. Van der Lee noemt het “teleurstellend dat hij zich niet wil verantwoorden voor de enquêtecommissie”. Hij had een “belangrijke positie in een lange en cruciale periode voor de gaswinning”. De commissie heeft ‘van alles geprobeerd’.

Komende maandag gaan de openbare verhoren verder, na een zomerstop. In die week zullen oud-minister van economische zaken Maxime Verhagen (2010-212), voormalig Nam-topman Bart van de Leemput (2009-2014) en voormalig baas van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) Jan de Jong (2003-2014) worden gehoord.

In die week zal de cruciale periode in de gaswinning uitvoerig ter sprake komen, toen de heftige aardbeving bij Huizinge plaatsvond (2012) en het kabinet vervolgens besloot de kraan verder open te draaien.