Ted Cloin (82) is niet bang dat zijn briefstem ongeldig wordt verklaard. ‘Al weet ik niet wat in welke envelop moet’

Het stembiljet, stempas en twee enveloppen liggen klaar op tafel, maar Ted Cloin (82), oom van de verslaggever, heeft zich nog niet verdiept in hoe het precies moet: het uitbrengen van zijn briefstem. “Het is ook nog geen 17 maart, toch?”

In Catharinahof in Nijmegen wonen veelal religieuze tachtigplussers. “Vanwege corona zien en spreken we elkaar nu een stuk minder”, zegt oom Cloin. “Mede daardoor hebben we het niet uitgebreid over de verkiezingen en het briefstemmen gehad. Maar we hebben meegekregen dat het blijkbaar bij nogal wat mensen misgaat.”

Van de 400.000 stemmen die deze week binnenkwamen bij de gemeenten, is 2,5 procent ongeldig verklaard. Deze briefstemmen zijn nog niet geopend, want dat mag pas op 17 maart, maar ze zaten in de verkeerde envelop. “De informatie is op zich wel duidelijk, maar je moet er even goed voor gaan zitten”, zegt Cloin. “Ik heb gelezen dat je niet per se met een rood potlood hoeft te stemmen, maar dat het elke kleur mag hebben. En verder moet je twee enveloppen gebruiken, waarvan eentje voor het stembiljet en eentje voor de stempas. Al weet ik zo niet precies wat waarin moet, daar kom ik wel uit.”

Haast maken om stem per post uit te brengen

Volgens een peiling van het ministerie willen zo’n 800.000 zeventigplussers via de post hun stem uitbrengen. Zij moeten wel haast maken. Cloin had zich niet gerealiseerd dat een briefstem vrijdag voor vijf uur ’s middags op de post moet om gegarandeerd op tijd te komen. Iemand die dat niet redt, kan de briefstem nog langsbrengen bij een afgiftepunt van de gemeente, meestal het gemeentehuis. Dit moet uiterlijk voor 17 maart om negen uur ’s avonds wanneer de stemlokalen sluiten. “Dat vind ik te veel gedoe”, zegt Cloin. “Als ik het vandaag al moet posten, kies ik er toch voor om zelf naar het stembureau te gaan volgende week. Er zijn meerdere stembureaus op loopafstand en dan zoek ik vooraf uit waar het naar verwachting rustig is. Dan weet ik zeker dat het goedkomt.”

Hoe breng ik een poststem uit? Iemand die via de post stemt, krijgt twee enveloppen. Een envelop voor het stembiljet (waarop staat: ‘Deze envelop is alleen voor het stembiljet’) en een retourenvelop met adres en antwoordnummer. De dichtgeplakte envelop met het stembiljet moet in de retourenvelop gestopt worden. Ook de ondertekende stempas moet in de retourenvelop, en deze moet worden verstuurd of afgeleverd. Het briefstembureau mag geen enveloppen zonder adres openen. Als een stembiljet en stempas per ongeluk samen in de retourenvelop zitten, is de stem wel geldig.

