Tanker met Russische olie kan niet geweigerd worden, volgens kabinet

In Zweden kon de olietanker Sunny Liger niet terecht, maar het schip mag zijn lading Russische gasolie wel in de Rotterdamse haven lossen. Minister Wopke Hoekstra (buitenlandse zaken) laat de Tweede Kamer weten dat Nederland geen ladingen Russische olie kan weren.

Verschillende Kamerleden hadden met spoed vragen gesteld aan het kabinet over de Sunny Liger, omdat zij vinden dat Nederland ook Russische brandstoffen moet weigeren. Ook vakbond FNV roept hiertoe op. Zweedse havenvakbonden weigeren sinds eind vorige maand schepen met ‘een band met Rusland’ te lossen. Na de Zweedse weigering zette de tanker, die zijn reis begon in het Russische Primorsk, koers naar Rotterdam, waar die rond 6 uur vrijdagavond wordt verwacht.

Hoekstra schrijft dat het ministerie probeert ‘om in gesprek te treden’ met de afnemer van de olie. Desondanks kan de lading gewoon worden gelost. Volgens Hoekstra is er ‘geen juridische grondslag’ om het schip in de haven van Rotterdam te weigeren. De Europese Commissie heeft nog geen afspraken gemaakt over een algehele olieboycot.

Ban op kolen uit Rusland

Wel gelden EU-sancties voor schepen die varen onder de Russische vlag en voor gesanctioneerde personen of organisaties die verbonden zijn aan een schip. Voedsel en brandstoffen zijn uitgezonderd van de sancties. De Sunny Liger staat geregistreerd op de Marshalleilanden.

De Tweede Kamer dringt aan om te stoppen met de invoer van olie uit Rusland. Het kabinet maakte vorige week bekend dat het nog voor het eind van het jaar wil stoppen met het gebruiken van Russisch gas. En de Europese Commissie stelt per 11 augustus een ban in op kolen uit Rusland.

Eerder deze week bleek uit onderzoek van het Finse onderzoekscentrum voor Energie en Schone Lucht (CREA) dat wereldwijd sinds het begin van de oorlog geen haven zoveel Russische olie, kolen en gas verwerkt als die van Rotterdam. Al voor 2,8 miljard euro aan Russische fossiele brandstoffen kwam sinds eind februari Rotterdam binnen. Nederland staat op de vierde plaats van grootverbruikers van Russische brandstoffen, na Duitsland, Italië en China.

