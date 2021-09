Tamara van Ark (VVD) neemt ontslag als minister om gezondheidsredenen

Van Ark legde eind juli al op doktersadvies haar taken voor zes weken neer vanwege nekproblemen. Ze hoopte in september voldoende hersteld te zijn, maar nu legt ze haar ministerspost definitief neer. De demissionaire minister van volksgezondheid Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis nemen haar taken sinds 28 juli al waar, en zullen dat blijven doen.

Behalve haar ministerschap legt Van Ark ook haar Kamerlidmaatschap neer, laat ze weten in een verklaring. “Het werk in het kabinet en in de Kamer vraagt 100 procent, vaak meer, en dat lukt nu niet. Ik weet ook niet wanneer dat wel zo is”, aldus de VVD’er.

Van Ark was sinds 2017 staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid. Ze volgde in juli 2020 Martin van Rijn op als minister van medische zorg, die op zijn beurt de tijdelijke vervanger was van de oververmoeide Bruno Bruins.

Burn-outs en nieuwe banen

Het inmiddels demissionaire kabinet-Rutte III kampt met veel vertrekkende bewindslieden. Sinds de verkiezingen is staatssecretaris Bas van ’t Wout (VVD) opgestapt vanwege een burn-out en hebben staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) en minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) hun ministerspost verruild voor een nieuwe baan. De discussie of het werk op het Binnenhof niet te zwaar is, woedt al een tijdje en zal door deze nieuwste ontwikkeling alleen maar worden aangewakkerd.

Voor de VVD is het noodgedwongen vertrek van Van Ark slecht nieuws. Ze is een prominent lid van de partij, bij de verkiezingen stond ze nog op nummer twee op de kandidatenlijst, achter Mark Rutte. De premier noemt haar besluit ‘moedig’. “Zij heeft de afgelopen jaren verschillende banen buitengewoon kundig op zich genomen. Ik ben zeer dankbaar voor onze samenwerking en wens Tamara voor nu een heel spoedig herstel toe.”