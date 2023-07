Sylvana Simons verlaat de landelijke politiek

Sylvana Simons, partijleider van BIJ1, verlaat de landelijke politiek. Dat meldt ze in een brief aan leden van de partij. In een interview met de Volkskrant zegt ze overvallen te zijn door de afsplitsing van twee Amsterdamse BIJ1-raadsleden.

Het gedoe binnen de Amsterdamse afdeling van de partij is niet de enige reden voor haar vertrek. Twee van de drie in 2022 verkozen raadsleden maakten deze week bekend zelfstandig verder te gaan. Een derde raadslid splitste zich al eerder af vanwege conflicten.

De ruzie is niet nieuw, maar escaleert op een gevoelig moment. In november zijn de Tweede Kamerverkiezingen en Bij1 zal zich moeten inspannen om de huidige zetel te behouden.

In NRC zeggen raadsleden Nilab Ahmani en Jazie Veldhuyzen dat ze Bij1 verlaten omdat ze zich binnen de partij onveilig voelen. Ze spreken van een ‘toxische’ cultuur en van ‘een machtsstrijd’.

‘Het moeten voorbereiden op spoedverkiezingen en mij tegelijkertijd wapenen tegen leugens die kritiekloos in een krant worden opgeschreven. Dat kan ik wel, maar dat wil ik niet', schrijft Simons in een brief aan leden van de partij. Ook kampt de politica met gezondheidsklachten.

Partij die voortkomt uit activisme

Bij1 is een linkse partij die voortkomt uit (met name antiracistisch) activisme. In 2016 werd de partij opgericht door oud-presentatrice Simons. Zij wilde de politiek in om te strijden voor gelijke rechten en gelijke kansen. In 2018 behaalde Simons een zetel in de Amsterdamse gemeenteraad, in 2021 kwam ze de Tweede Kamer in.

De laatste jaren was de de partij regelmatig in het nieuws vanwege interne conflicten. Zo werd prominent partijlid en kunstenaar Quinsy Gario in juli 2021 uit de partij gezet na beschuldigingen van ‘manipulatief, disrespectvol en toxisch gedrag’. Gario heeft zich altijd tegen die kwalificatie verzet en kreeg steun van de Haagse afdeling van Bij1. Dat lokale bestuur splitste zich vervolgens af van de partij.

