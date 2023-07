Sylvana Simons stapt op en laat Bij1 verweesd achter

Met het opstappen van het enige Kamerlid van de partij is de kans uiterst klein dat Bij1 terugkeert in de Tweede Kamer. Bij1 is de partij die Simons zelf oprichtte met als doel het institutioneel racisme in Nederland bij de wortel aan te pakken. De in Suriname geboren ex-vj kwam eerst in de Amsterdamse gemeenteraad, maar in 2021 behaalde ze met haar partij 1 zetel in het parlement.

De 52-jarige Sylvana Simons realiseert zich dat met haar besluit ook de toekomst van Bij1 onzeker is. Ze zegt de beslissing om terug te treden dan ook ‘met een zwaar gemoed’ te nemen.

Simons zwendelde de discussie over het slavernijverleden aan

Het is mede dankzij Simons’ entree in het parlement dat de Nederlandse politiek ook eindelijk de discussie over het slavernijverleden serieus nam. Dat leidde afgelopen jaar zelfs tot excuses van het kabinet en recent de beladen excuses van koning Willem-Alexander voor de Nederlandse slavernij, en het leed dat de tot slaaf gemaakten is aangedaan.

Simons’ besluit komt na een rumoerige week, waarin de enige twee Amsterdamse raadsleden van Bij1 hun vertrek uit de partij via NRC aankondigden. Ze stelden dat er in de partij een ‘structureel onveilige werkomgeving’ was. Simons ontkent alle kritiek overigens. In een brief maandagavond aan de leden schrijft ze dat de ‘onwaarheden’ haar geraakt hebben: “Het moeten voorbereiden op spoedverkiezingen en tegelijkertijd wapenen tegen leugens die kritiekloos in de krant worden opgeschreven. Dat kan ik wel, maar wil ik niet.”

Ook Azarkan weg

De 41-jarige Farid Azarkan van de andere emancipatiebeweging Denk kondigde ook zijn vertrek via een video op Twitter aan, zonder een specifieke reden op te geven. Azarkan zit sinds 2017 in de Tweede Kamer en werd bij de laatste verkiezingen in 2021 lijsttrekker van Denk. Hij kreeg alom waardering omdat hij samen met Pieter Omtzigt en Renske Leijten optrok om de onderste steen boven te halen bij de toeslagenaffaire. Zo bleek ook dankzij Azarkan dat de Belastingdienst structureel mensen met een andere nationaliteit of dubbele nationaliteit discrimineerde.

Azarkan noemt zijn Kamerlidmaatschap ‘een avontuur dat hij voor geen goud had willen missen’. Hij verwacht dat Denk ‘een blijvende factor van betekenis’ zal zijn. Hij zat samen met de Turkse Kamerleden Tunahan Kuzu en Stephan van Baarle in de fractie. Wie de uit Marokko afkomstige Azarkan gaat opvolgen is nog niet duidelijk.

