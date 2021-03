Sylvana Simons haalde een zetel met Bij1: ‘Ik luid een nieuw tijdperk in’

“Brak alsof ik van een meerdaags festival kom”, zo voelt Sylvana Simons zich op vrijdagmiddag. “Ken je dat gevoel? Dat je weet dat het fantastisch was, maar vraag me niet wat voor bands er waren.”

Donderdagochtend was het nog de vraag of Simons’ partij Bij1 een zetel zou krijgen, maar die middag bleek ze dan toch een plek te hebben bemachtigd in de Tweede Kamer. “Opeens was het heel concreet, met een werkkamer en een e-mailadres. Pas toen begon het in te dalen”, vertelt ze opgetogen via een videoverbinding.

U begon als activiste, nu komt u in de Kamer. Is uw beweging nu onderdeel van de mainstream?

(Lacht hard) “Nou, nee, absoluut niet. We willen het systeem veranderen, dan word je niet zo snel mainstream. Als je in de politiek wilt meedoen, dan moet je je natuurlijk wel een beetje conformeren, maar dat gaan we slechts tot op zekere hoogte doen.”

RTL moest donderdag nog de mogelijkheid om te reageren onder een instagrampost over u uitzetten, vanwege de vele haatdragende en racistische comments. Hoe kan het toch dat mensen maar niet aan u gewend raken?

“Racisten zullen niet zomaar hun racisme opgeven, zeker niet nu iemand aan wie ze een vreselijke hekel hebben in hun ogen ‘de macht grijpt’. Het zal ook niet minder worden nu we in de Kamer komen, maar juist de tegenkrachten gaan me power geven. En we hebben in de politiek nu een middel om dit soort dingen op de agenda te zetten en bijvoorbeeld te praten over handhaving en straffen als het om dergelijke uitingen gaat.

Beeld ANP / Remko de Waal

“Aan de andere kant: we zijn er nog lang niet. Van de Nederlanders heeft 5 procent op Forum voor Democratie gestemd, waar meermaals racistische en antisemitische uitingen zijn gedaan. Dus ja, het valt te verwachten dat als wij ons uitspreken, we die massa lelijkheid over ons heen krijgen.”

Worden er veiligheidsmaatregelen getroffen nu u Kamerlid wordt?

“Daar wil ik liever nog geen uitspraken over doen.”

Naast alle nare reacties is er ook een deel van uw achterban dat u duidelijk als meer dan een politica ziet; mensen schreven op sociale media dat ze in tranen waren toen u een zetel haalde.

“Ik denk zeker niet licht over de verantwoordelijkheid die ik heb. Ik heb als politica vertrouwen gekregen van mensen en dat vertrouwen mag ik zeker niet beschamen.

“Het emotioneert me ook wel. Ik ben voor die mensen een zichtbaar rolmodel, ik luid een nieuw tijdperk in, waarin zij zichzelf voor het eerst vertegenwoordigd zien.”

Uw partij is opgericht als alternatief voor wat uw partijgenoot Rebekka Timmer eerder ‘laf links’ noemde. Valt er wel samen te werken in de Kamer?

“Verschil in de politiek moet er zijn en wij willen graag een alternatief zijn voor traditionele linkse partijen, anders waren we wel gewoon lid geworden. Tegelijkertijd is politiek samenwerken. SP en Bij1 willen allebei een zorgfonds, dus daar zou dat bijvoorbeeld kunnen. Maar ook buiten het linkse blok zijn er kansen. Pieter Omtzigt wil net als wij een constitutioneel hof, dat wetten aan de grondwet kan toetsen. Ik hoop dat dat ook voor de rest van het CDA geldt, dan kunnen we samenwerken.”

