Studenten dolblij: leenstelsel wordt afgeschaft

Donderdagavond werden verschillende moties over de afschaffing van het leenstelsel bij de Tweede Kamer ingediend, maar de motie van Volt kreeg alle steun. Dat betekent dat het leenstelsel wordt afgeschaft en de oude studiebeurs terugkeert.

Het leenstelsel werd in 2015 ingevoerd. Studenten kregen voortaan geen basisbeurs meer met de mogelijkheid een rentevrije extra lening af te sluiten, maar moesten tegen rente geld lenen voor hun studie. Dat heeft ervoor gezorgd dat voormalige studenten inmiddels met tienduizenden euro’s schuld kampen die ze moeten aflossen. De studentenorganisaties zijn ‘dolblij’ en noemen het ‘fantastisch’ dat de Kamer het leenstelsel wil afschaffen.

De afschaffing betekent niet dat het direct is geregeld. Er moet eerst een nieuw systeem van studiefinanciering worden uitgewerkt en door beide parlementen worden goedgekeurd. En de formerende partijen zullen hierover concrete afspraken moeten maken in het nieuwe regeerakkoord. Daar zit de VVD als grootste partij ook bij. Hoe het nieuwe stelsel er precies gaat uitzien blijft daarom nog onduidelijk.

Genadeklap

“Dit is de genadeklap voor het leenstelsel”, zegt voorzitter Lisanne de Roos van ISO die de aangenomen motie “reden voor een groot feest voor studerend Nederland” noemt. Volgens de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is afschaffing van het leenstelsel een belangrijke stap om ook meer kansengelijkheid in het onderwijs te krijgen en depressies onder jongeren te verminderen. Het leenstelsel betekende financiële zorgen bij jongeren, vooral bij studenten die geen ouders hebben die financieel kunnen bijdragen aan de studie. LSVb-voorzitter Ama Boahene vindt dat studentenorganisaties nu moeten meedenken: “We moeten zelf een alternatief voor het leenstelsel ontwikkelen.”

Daarnaast willen ze compensatie regelen voor de generatie die de afgelopen jaren wél met het leenstelsel heeft gestudeerd en nu met tienduizenden euro’s aan schuld zitten.

