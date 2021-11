Strengere maatregelen op komst, zelfs sluiten scholen is weer een optie

Als het aantal besmettingen vandaag of morgen niet omlaag gaat, zijn volgens het kabinet strengere coronamaatregelen onvermijdelijk. Mogelijk worden die vrijdag al afgekondigd. Er staan zware dilemma’s te wachten. Een van de opties die uit voorzorg wordt onderzocht is om de basisscholen en middelbare scholen enkele weken te sluiten.

Het kabinet heeft spoedadvies gevraagd aan het Outbreak Management Team en heeft voor vrijdag een vervroegde persconferentie aangekondigd. Minister Hugo de Jonge van volksgezondheid zegt dat hij ‘somber en zorgelijk’ is over de vele besmettingen en over de druk op de zorg. Het kabinet ziet nog geen kentering in de cijfers. Voor de zekerheid gaat het OMT nog een keer rekenen wat de prognoses zijn. Anders moet de daling op een andere manier tot stand komen. “Dan moeten we die gaan forceren”, aldus De Jonge. Hij zinspeelt op ingrijpende maatregelen, waarbij het kabinet beseft dat die in het land veel vragen. “De rek is er totaal uit in de zorg en de rek is er totaal uit in de samenleving. Daarom moeten we nooit lichtvaardig doen over maatregelen, die altijd ergens pijn doen.”

Politieke afweging

Of de scholen werkelijk dicht moeten, is nog geen uitgemaakte zaak. Het kabinet heeft advies gevraagd aan het OMT maar zal zelf de politieke afweging moeten maken of het bereid is tot die ingrijpende maatregel. De aanleiding is dat kinderen in het basisonderwijs en hun ouders de belangrijkste bron zijn van de huidige golf aan besmettingen. Twee weken online lessen kunnen de besmettingsgolf snel indammen. Maar er zijn grote zorgen over de schade die kinderen nu al hebben opgelopen door het thuiszitten.

Over de scholen is uitgerekend binnen het OMT onenigheid. Voorzitter Jaap van Dissel zei deze week nog dat het voor het OMT een ‘ijkpunt’ is dat de basisscholen zo lang als mogelijk open blijven. Maar ic-arts en OMT-lid Diederik Gommers vindt de situatie in de gezondheidszorg inmiddels zo nijpend dat hij aandringt op een harde lockdown in het land – inclusief sluiting van de scholen voor een korte periode. Als het OMT verdeeld blijft, komt de beslissing des te meer bij de politiek te liggen.

Alles ligt op tafel

Wat het kabinet aan andere maatregelen overweegt is nog niet bekend. Alles ligt op tafel, klinkt het in politiek Den Haag. Grote kans is dat het kabinet eerst kijkt naar de adviezen die het OMT half november nog gaf, bijvoorbeeld om de horeca en niet-essentiële winkels al om 18 uur te laten sluiten of helemaal dicht te doen. Het OMT adviseerde toen ook om theaters en bioscopen te sluiten, een advies dat het kabinet niet overnam. Een nieuwe lockdown komt dan al snel in zicht. Als het kabinet de scholen wil openhouden, zal het elders harde keuzes moeten maken.

Met 23.800 positieve coronatests op één dag is er woensdag weer een record gebroken. Nog maar anderhalve week geleden hoopte het kabinet met een ‘korte klap’ de oplaaiende brandhaarden van coronabesmettingen snel uit te trappen. Dat is niet gelukt. Eerder deze week zei het OMT nog dat extra maatregelen nog niet aan de orde zijn. Maar het kabinet is onder grote druk komen te staan na noodkreten uit de zorg over een dreigende ‘code zwart’. De ziekenhuizen zeggen dat het zover nog niet is, maar arts Diederik Gommers waarschuwt dat het eind volgende week al realiteit kan zijn. Ook OMT-lid Marc Bonten, microbioloog, riep het kabinet om op ‘harde keuzes’ te maken omdat de huidige strategie volgens hem niet werkt. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) vroeg gisteren aan De Jonge de laatste fase vóór code zwart af te kondigen.

Na alle onrust over een dreigende ‘code zwart’ heeft het kabinet besloten het zekere voor het onzekere te nemen. En toch het coronabeleid weer bij te stellen.

