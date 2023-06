Stille emoties en harde feiten in Indonesië-debat

Muisstil zijn ze, urenlang, de Indië-veteranen (of hun vertegenwoordigers) op de publieke tribune. Een enkeling mompelt ‘zo is dat’, als PVV-Tweede Kamerlid Raymond de Roon ‘onze Indië-veteranen zijn helden’ zegt. Het debat over de Nederlandse misstanden tijdens de koloniale oorlog in Indonesië (1945-1949) voltrekt zich in een zweem van respect en stille emotie.

Bijna tachtig jaar geleden is het al. Een aantal Kamerleden maakt die verre geschiedenis aanraakbaar met familieherinneringen. Over de grootouders van Sjoerd Sjoerdsma (D66) bijvoorbeeld, die in een jappenkamp zaten. De overgrootvader van de jonge VVD’er Ruben Brekelmans (36) deed als krijgsgevangene dwangarbeid aan de Birmaspoorlijn.

De doorgaans toch vrij robuuste Roelof Bisschop (SGP) breekt zelfs aan het einde van zijn bijdrage. Daarin vertelt hij over zijn vader, die in februari 1949 naar Oost-Java werd gestuurd. “Mijn vader sprak weinig over de emotionele kant van zijn verblijf in Indië, maar toch merkten we op bepaalde momenten dat het een periode was die diepe, blijvende sporen in zijn leven had getrokken.”

Schuldig aan structureel en extreem geweld

Aan emoties geen gebrek, aan historische feiten al helemaal niet. Het debat gaat over het rapport dat drie onderzoeksinstellingen (Niod, KITLV en NIMH) vorig jaar februari op tafel legden.

De Nederlandse misstanden waren in de decennia daarvoor met de mantel der liefde bedekt. Nu is de conclusie dat de Nederlandse krijgsmacht zich schuldig heeft gemaakt aan structureel, excessief en extreem geweld, gedoogd door de politiek. Gestimuleerd zelfs, want de ‘gordel van smaragd’ moest en zou Nederlands blijven.

“Het is ontluisterend om in het onderzoek te lezen hoe Nederlandse militairen een kansloze oorlog werden ingestuurd”, zegt Corinne Ellemeet van GroenLinks.

Zij wil dat het kabinet de Indonesische onafhankelijkheidsdatum van 17 augustus 1945 formeel erkent, in plaats van uit te blijven gaan van de decemberdag in 1949 waarop de soevereiniteit werd overgedragen aan Jakarta. Oud-minister Ben Bot heeft al in 2005 gezegd die 17de augustus ‘politiek en moreel’ te accepteren als onafhankelijkheidsdag, maar bij die toespraak is het gebleven.

Historische woorden in parlement

Dat punt haalt Ellemeet binnen. “Nederland erkent 17 augustus volledig en zonder voorbehoud”, zegt premier Mark Rutte. Dat zijn toch best historische woorden in het Nederlandse parlement. Rutte zal samen met de Indonesische president Joko Widodo overleggen “hoe je samen erkenning kunt geven aan die Indonesische onafhankelijkheidsviering”.

Die erkenning roept op de publieke tribune vragen op, onder meer bij Frank van Sprang, inspecteur-generaal der krijgsmacht, tevens inspecteur der veteranen. “Het is een juridisch steekspel”, zegt hij tijdens een pauze in het debat. “De onafhankelijkheid is in 1945 geproclameerd, maar de jure pas in 1949 bestempeld. Je kunt niet zeggen: de onafhankelijkheidsdatum wordt aangekondigd en dat is het dan. Zo verandert de onafhankelijkheidsoorlog met terugwerkende kracht van een binnenlandse aangelegenheid in een conflict tussen twee staten.”

Technisch verweer van Rutte

Die discussie speelt ook een rol bij het tweede verzoek van Ellemeet, waarmee ze Rutte níet meekrijgt. Zij wil dat de Nederlandse geweldsexcessen alsnog worden aangemerkt als oorlogsmisdrijven. Niet alleen met de kennis van nu (het standpunt van het kabinet), maar ook met de kennis van toen.

Ze dringt lang aan, maar loopt stuk op het technische verweer van Rutte. “Juridisch komen we tot de conclusie dat je die term niet mag gebruiken”, zegt hij, omdat de strijd destijds een binnenlands conflict was, geen oorlog tussen twee staten. De premier onderstreept wel dat hij het ‘materieel’ met Ellemeet eens is, “voordat de mensen thuis denken: die Ellemeet en Rutte hebben ruzie over de vraag of dit oorlogsmisdaden waren”.

