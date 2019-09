Stikstofuitspraak heeft nu ook gevolgen voor maximumsnelheid

Na teruggedraaide woningbouw, staluitbreidingen en wegverbredingen, heeft de stikstofcrisis nu ook gevolgen voor de maximumsnelheid. Minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur en waterstaat) maakte maandag bekend dat automobilisten binnenkort tóch geen 130 mogen rijden op de A2 tussen Holendrecht en Maarssen. Ook schroeft zij de maximumsnelheid op vier trajecten terug naar 120 kilometer per uur.

Die trajecten lopen door kwetsbare Natura 2000-gebieden rond de Veluwe. Natura 2000-gebieden zijn door Europa aangewezen als meest waardevolle natuurgebieden. Een teveel aan stikstof kan zorgen voor een verstoring van de balans in voedselarme natuurgebieden. Op deze trajecten op de A1, A28 en A50 was de maximumsnelheid van 130 nog niet onherroepelijk vast komen te staan. Daarom kan die per 1 oktober verlaagd worden naar 120.

Het gaat om de A1 tussen Barneveld en knooppunt Beekbergen, de A28 tussen Strand Nulde en Strand Horst en tussen Strand Horst en knooppunt Hattemerbroek en de A50 tussen knooppunt Beekbergen en Epe.

Op de A2 tussen Holendrecht en Maarssen werd de afgelopen tijd juist extra stil asfalt aangelegd, zodat er de gehele dag door 130 kilometer per uur gereden kan worden. Maar ook in de nabijheid van dit traject van 19 kilometer ligt een Natura-2000 gebied. Daarom wordt volgens de minister ‘vooralsnog’ de maximumsnelheid niet verhoogd.

Zoeken naar een oplossing

Het ministerie van Van Nieuwenhuizen zoekt samen met dat van landbouw en met een speciaal adviescollege onder aanvoering van oud-minister Remkes naar oplossingen om in de toekomst wél 130 kilometer per uur op deze trajecten mogelijk te maken. De vraag is hoe. De uitspraak van de Raad van State die de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) afgelopen voorjaar vernietigde, heeft al geleid tot het stilleggen van de bouw van woonwijken, weguitbreidingen en andere bouwprojecten waarbij stikstof vrijkomt. Een oplossing lijkt ver weg. Vermoedelijk volgende week komt minister Schouten (landbouw) met een overzicht van alle projecten die getroffen worden door de PAS-uitspraak. Mogelijk worden dan ook al de eerste ontsnappingsroutes uit de patstelling aangekondigd.

Een landelijke verlaging van de maximumsnelheid ligt niet voor de hand. TNO berekende twee jaar geleden dat een algemene verlaging van van 130 naar 100 kilometer per uur 40 procent stikstofuitstoot scheelt. In het radioprogramma Dit Is De Dag zei Van Nieuwenhuizen vorige week dat zij dit niet overweegt. “Vervoer draagt maar voor 10 procent bij aan de totale stikstofuitstoot. Als kabinet moeten we kijken naar de landbouw, industrie en het vervoer. Welke sector levert wat? Je moet altijd naar het totaalplaatje kijken. Wat is in proportie en wat is effectief.”

Bovendien heeft dit kabinet afgesproken dat de maximumsnelheid niet omlaag gaat, zei de minister in dezelfde radio-uitzending: “Er is bewust in de Tweede Kamer voor 130 gekozen. In het regeerakkoord staat dat we er niet aan tornen en ik hou mij aan het regeerakkoord. 130 is 130, dat is mijn opdracht.”

