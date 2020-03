Stikstofmaatregelen kabinet leveren dit jaar onvoldoende op

De kabinetsmaatregelen om woningbouwers uit de stikstofcrisis te helpen, leveren op de korte termijn weinig op, blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Een van die maatregelen, de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen, treedt vannacht in werking.

Maar, zegt directeur Taco van Hoek van het EIB, “voor dit jaar kun je het probleem niet meer oplossen”. Wil het kabinet nú meer woningen, dan moet het bijvoorbeeld ook kijken naar goede bouwlocaties en de kosten van nieuwbouw, stelt de directeur.

Het EIB nam drie kabinetsmaatregelen onder de loep die de vastgeroeste vergunningverlening voor bouwprojecten moet losweken. Met het verlagen van de maximumsnelheid, het aanpassen van veevoer en het uitkopen van een aantal varkenshouderijen hoopt het kabinet de uitstoot van stikstof terug te dringen om zo ruimte te scheppen om de kelderende woningproductie op te schroeven.

Noord- en Zuid-Holland

Maar, zo ontdekten de economen van het EIB op basis van modellen van het RIVM, vooral in Noord- en Zuid-Holland creëren deze maatregelen relatief weinig extra ruimte om te bouwen. En juist in die provincies vindt 54 procent van de bouwproductie plaats.

Lichtpuntje: vanaf volgend jaar komt de vergunningverlening wel op gang. Maar ook dat zorgt op de korte termijn niet voor genoeg woningen. Waar het kabinet streeft naar 75.000 flats, appartementen, eengezinswoningen en andere woningtypes per jaar, blijven bouwbedrijven tot en met 2023 steken op gemiddeld 57.000 stuks per jaar.

Daar komt nog eens bij dat het Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht dat er steeds meer huishoudens bijkomen. Het statistiekbureau voorspelt een toename van maar liefst 335.000 huishoudens in drie jaar tijd. In dezelfde periode komen er volgens het EIB hooguit 230.000 huizen bij.

Dat de bouwproductie ondanks de kabinetsmaatregelen te wensen over laat, heeft vooral te maken met de lange aanlooptijd van de meest effectieve maatregelen. De snelheidsverlaging treedt weliswaar het snelst in werking, maar om direct effect te hebben moeten ook op gemeentelijk niveau aanpassingen worden gedaan. Daarbij levert deze verlaging volgens de berekeningen van het RIVM het minst op.

Veevoer

De meeste winst is te boeken door de aanpassing van het veevoer. Maar het vergt behoorlijk wat tijd voor die aanpassing rond is. Of bepaalde ingrediënten in het veevoer worden verboden of juist gestimuleerd, moet in regels worden gegoten. Die zijn op dit moment nog in de maak. Dan speelt nog mee voor welk vee het voer wordt samengesteld, en ook dat is een ingewikkeld proces, benadrukt Van Hoek. Het EIB verwacht dat het veevoer ergens in de loop van volgend jaar daadwerkelijk is aangepast.

Ook de sanering van varkenshouderijen zal wat tijd in beslag nemen. Het kabinet stelde een vrijwillige uitkoopregeling in, oorspronkelijk om stankoverlast te beperken. Hierop reageerden meer boeren dan verwacht.

Het EIB houdt er rekening mee dat de meeste bedrijven over twee jaar zijn uitgekocht. “Maar dat is een inschatting hoe lang een politiek proces duurt”, zegt Van Hoek. “Je blijft het risico houden dat zaken uitlopen.”

Het kabinet poogt al bijna tien maanden de stikstofcrisis te bezweren. In oktober kondigden de ministers Carola Schouten van landbouw en Stientje van Veldhoven van wonen een reeks maatregelen aan die de stikstof- en ook de pfas-problematiek moeten beteugelen. In december namen de Tweede Kamer en Eerste Kamer de stikstofspoedwet aan. Het ziet ernaar uit dat die inspanningen van de laatste maanden pas over een aantal jaren echt effect zullen hebben.

Lees ook:

‘De woningmarkt heeft meer nodig dan alleen stikstofmaatregelen’

Zinnig. Zo noemt Taco van Hoek de stikstofmaatregelen van het kabinet om de woningproductie op te schroeven. Maar er is meer nodig, weet de directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw.

De natuur gaat van dat schuiven met stikstof niks merken

Iets minder snel rijden, iets meer bouwen. Maar de natuur gaat van dat schuiven met stikstof niks merken.