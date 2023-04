Stikstofconflict verplaatst zich naar het provinciehuis, partijen draaien om elkaar heen

Een kleine maand na de Provinciale Statenverkiezingen wordt duidelijk welke partijen in beeld zijn voor deelname aan de coalities. Wat direct opvalt: de onderhandelingen over stikstof beloven in diverse provincies ingewikkeld te worden.

De afgelopen weken hebben verkenners onderzocht welke coalities in de provinciehuizen mogelijk zijn. Vooralsnog heeft de BoerBurgerBeweging (BBB), de grote winnaar van de verkiezingen, overal de leiding in de formatie. Alleen in Overijssel en Noord-Brabant ligt er nog geen advies.

‘Stabiel meerderheidscollege’ vol politieke twistpunten

In meerdere provincies adviseert de verkenner een brede coalitie, van zowel linkse als rechtse partijen. In Noord-Holland bijvoorbeeld, stelt oud-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol voor dat BBB, VVD, PvdA en GroenLinks een ‘stabiel meerderheidscollege’ vormen. Ze noemt de verschillen tussen de partijen ‘groot, maar overbrugbaar’. Of dat werkelijk zo is, moet blijken. Zo houdt GroenLinks vast aan halvering van de uitstoot van stikstof in 2030, terwijl dat voor BBB onbespreekbaar is.

Datzelfde conflict dreigt in Zuid-Holland en Friesland. In laatstgenoemde provincie onderhandelt BBB met CDA, ChristenUnie en PvdA over een coalitieakkoord, waar de vraag op tafel zal komen of de sociaaldemocraten bereid zijn die 2030-eis los te laten. Tijdens het debat in de Tweede Kamer, woensdag, zei D66-fractievoorzitter Jan Paternotte dat hij vertrouwt op PvdA en GroenLinks. “Ik kan me niet voorstellen dat die partijen gaan zeggen dat zij het stikstofbeleid vanuit de provincies gaan tegenhouden, terwijl wij hier in Den Haag juist een beetje door hen worden aangejaagd.”

PvdA lijkt bereid om GroenLinks los te laten

In Friesland, Limburg, Drenthe en Groningen wordt zichtbaar dat de vriendschap tussen PvdA en GroenLinks minder hecht is dan werd aangenomen. De partijen vormen straks één fractie in de Eerste Kamer, maar in deze vier provincies is van hechte samenwerking geen sprake. GroenLinks moet daar toezien hoe PvdA onderhandelt over deelname aan een vaak centrum-rechts college.

In Utrecht en Flevoland houden PvdA en GroenLinks vooralsnog juist aan elkaar vast. Dat brengt ook risico’s met zich mee. In Flevoland wil BBB-voorvrouw Anja Keuter best met de PvdA praten, maar niet als ze daar GroenLinks gratis bij krijgt. Omdat de linkse partijen elkaar niet willen loslaten, kwamen PvdA en GroenLinks – in elk geval voorlopig – buitenspel te staan in Flevoland. De verkenners adviseren eerst de mogelijkheden voor een zeer rechtse coalitie te onderzoeken met in elk geval de BBB, VVD, SGP, ChristenUnie en de PVV.

In Utrecht zijn windmolens een heikel punt

De Utrechtse verkenner Danny de Vries (burgemeester van Oudewater) adviseerde de BBB wel om met GroenLinks én PvdA te gaan formeren. In Utrecht is dat niet het enige duo dat elkaar vasthoudt. Ook BBB en VVD hebben in die provincie de handen ineengeslagen. De vier partijen kunnen daardoor eigenlijk niet meer om elkaar heen.

Volgens verkenner De Vries is ook wel sprake van enige chemie tussen de partijen, toch somt hij in zijn verslag een reeks aan moeilijke kwesties op. BBB en GroenLinks zijn het niet alleen oneens over de gedwongen uitkoop van boeren, ze verschillen ook sterk van mening over of de provincies gemeenten mogen dwingen windmolens te plaatsen, zoals de Provinciale Staten voor de verkiezingen afspraken. De windmolens zijn in Utrecht een heikel punt.

D66 valt mogelijk overal buiten de boot

De grote verliezer van de Statenverkiezingen lijkt D66 te worden. De democraten zitten nu nog in vijf provincies in het bestuur, maar moeten vrezen dat ze straks overal buiten de boot vallen. Alleen in Utrecht wordt D66 mogelijk nog betrokken bij de formatie, maar ook dat is onzeker. Het CDA daarentegen, dat ook een zware klap kreeg bij de verkiezingen, is in beeld voor zeker zeven coalities.

