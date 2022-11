Steun voor de pensioenwet brokkelt verder af in de Tweede Kamer

Afgelopen voorjaar was voor de Wet toekomst pensioenen op voorhand brede politieke steun in de Kamer. Het was immers een uitwerking van het pensioenakkoord dat in 2019 na jaren overleg was gesloten door politiek, werkgevers, vakbonden en pensioenfondsen. Er was breed maatschappelijk draagvlak en de wet moest alleen nog de randvoorwaarden regelen waarmee de 1500 miljard euro pensioenvermogen kon worden verdeeld over de individuele pensioenpotjes van deelnemers. Een nieuw stelsel maakte het eindelijk mogelijk om pensioenen weer te indexeren.

Maar donderdag bleek bij het slotdebat over de wet dat de oppositie nog helemaal niet wil stemmen over de nieuwe pensioenwet. Ze wil wachten totdat helder is wat de effecten op de pensioenen zullen zijn, nu de rente weer stijgt en de inflatie torenhoog is. De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie voelen niets voor uitstel. Er is genoeg overlegd, stellen ze. De coalitie komt met vreemde streken om de wet toch in stemming te krijgen, en de oppositie reageert steeds ongelukkiger. Deze week moest zelfs de geplande begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken hiervoor wijken, volgende week dreigt de justitiebegroting eenzelfde lot.

Kamer is duidelijk geschrokken

Ook minister Carola Schouten voert de druk maximaal op. Uitstel is niet verstandig, omdat pensioenfondsen de invoering zorgvuldig moeten voorbereiden. De minister dreigde met de mogelijkheid dat bij uitstel veel pensioenen volgend jaar niet kunnen worden geïndexeerd en dat vijf pensioenfondsen de pensioenen moeten gaan verlagen.

De Kamer is duidelijk geschrokken van alle kritiek die de afgelopen tijd aanzwol. Deskundigen schoten gaten in de gemaakte rekensommen en voorspelden dat het nieuwe pensioen juist slechter uitpakt. Een groep oud-bewindslieden en pensioendeskundigen riepen in een open brief de Kamer op de wet niet aan te nemen. En Kamerlid Pieter Omtzigt riep hartstochtelijk tegen zijn collega’s: ‘bezint eer ge begint’. Omtzigt somde in 1,5 uur een lange lijst problemen op in deze ‘onzorgvuldige’ wet.

Kamerleden bekenden inmiddels ‘buikpijn’ van deze enorme stelselwijziging te krijgen. Ze vrezen voor herhaling van de toeslagenaffaire. Minister Schouten deed een manmoedige poging de Kamer te overtuigen. De wet was een ‘mooi’ compromis tussen verschillende wensen en belangen. Al gaf ze toe dat het nieuwe stelsel niet perfect is. “Het is niet dat wat nu voorligt het meest briljante is dat je ooit zou kunnen bedenken. Maar het oude stelsel is echt niet meer houdbaar”.

Steun van GroenLinks of PvdA is essentieel

Het nieuwe pensioen sluit ‘beter’ aan op de veranderende arbeidsmarkt, het wordt ‘transparanter’ voor deelnemers en de pensioenfondsen kunnen straks bij goede beleggingsresultaten ‘veel sneller’ indexeren dan nu. “Maar het eerlijke verhaal is ook dat pensioenen omlaag kunnen gaan bij slechte resultaten”, erkende de minister. “Al kan dat in het huidige stelsel ook nodig zijn.”

Om de wet door het parlement te krijgen, is steun van GroenLinks of PvdA essentieel. Maar deze partijen krabbelen nu ook terug. Kamerlid Senna Maatoug (GroenLinks) zei dat GroenLinks en de PvdA een pas op de plaats willen, zodat deze wet ‘zorgvuldig’ kan worden afgerond. De hele oppositie wil wachten op nieuwe cijfers van de zogeheten commissie parameters. Dat wil Schouten niet, omdat die commissie nog lang niet klaar is. De coalitie kondigde aan dat ze de wetsbehandeling volgende week wil voortzetten. Achter de schermen zeggen PvdA en GroenLinks dat als de coalitie zich zo opstelt, dat ze straks van een koude kermis kunnen thuiskomen. Dan kunnen ze ‘zomaar’ tegen de pensioenwet gaan stemmen.

