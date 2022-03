Stemmen op een nieuwkomer gebeurt vaak uit onvrede

Het geheim van de doorbraak van Bij1 in vier steden? De Rotterdamse lijsttrekker Mieke Megawati twijfelt niet over haar antwoord: haar partij spreekt groepen aan die eerder helemaal niet naar de stembus gingen. “Ik heb veel jongeren gesproken die zich eerder niet vertegenwoordigd voelden. Zij werden door Bij1 getriggerd om dit keer wel te stemmen.”

De gemeenteraad was en is geen afspiegeling van een diverse stad als Rotterdam. Jongeren, Rotterdammers met een migratieachtergrond en ook andere ‘gemarginaliseerde’ groepen voelden zich volgens Megawati niet gerepresenteerd. “Queers, en mensen met een beperking bijvoorbeeld.” Die mensen wil zij de komende vier jaar vertegenwoordigen.

Overvoerd door lokale partijen

Het is de grote paradox van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022: de kiezer kon stemmen op meer partijen dan ooit, maar bleef massaal thuis. Het lijkt haast alsof stemmers overvoerd zijn geraakt door alle lokale partijen en landelijke nieuwkomers als Bij1, Volt en Forum voor Democratie, en daarom maar thuisbleven.

Dat de opkomst zo laag was, is niet te wijten aan de nieuwe partijen. Die trekken vaak wel degelijk een nieuw electoraat naar de stembus. Zoals Pim Fortuyn twintig jaar geleden deed. En recenter spraken partijen als Nida en Denk groepen met een migratieachtergrond aan, die zich eerder niet vertegenwoordigd voelden.

Dat effect gaat volgens politicoloog Simon Otjes niet op voor alle nieuwe partijen. “Volt trekt veel hoogopgeleide jongeren die anders waarschijnlijk ook wel gestemd hadden, maar dan misschien op D66 en GroenLinks.”

Feministisch karakter van Bij1

Bij1 vormt een aparte categorie, zegt hij, één waarop hij en andere politicologen nog niet echt de vinger hebben weten te leggen. “Bij1 lukt het om migrantengroepen te binden die eerder niet stemden. Je zou ook verwachten dat veel Nederlandse Surinamers op Bij1 stemmen. Maar dat is niet zo.” Mogelijk, denkt Otjes, omdat een groot deel van de Surinaamse gemeenschap christelijk is, en dit kan botsen met het uitgesproken feministische karakter van Bij1. “De partij is sowieso meer dan een emancipatiepartij. Bij1 is zeer uitgesproken, met een uitzonderlijk links en kosmopolitisch programma.”

Daarmee haalt Otjes direct een vooroordeel over nieuwe partijen onderuit: dat het one-issuepartijen zouden zijn. De Partij voor de Dieren, die deze verkiezingen ook stevig groeide, heeft een breder programma dan klimaat en dierenrechten alleen. Hoewel niemand op Esther Ouwehand stemt vanwege haar AOW-standpunt. BBB waakt er sinds de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar voor om het stempel ‘boerenpartij’ te krijgen. En ook 50Plus heeft meer standpunten dan dat over pensioenen alleen.

Vertrouwen in de politiek op een dieptepunt

Ondanks die grote keuze, liet de kiezer het woensdag massaal afweten. Dat komt omdat een stem op nieuwkomers in veel gevallen óók een stem uit onvrede is. Of de kiezer besluit om op een niet-gevestigde partij of om helemaal niet te stemmen: het zijn vaak twee kanten van dezelfde medaille. Otjes: “Als je vindt dat D66 er in de vorige coalitie een zootje van heeft gemaakt, dan stem je nu maar op Volt.”

De politicoloog wijst erop dat het vertrouwen in de politiek, dat door de jaren heen op en neer golft, zich nu op een dieptepunt bevindt. “Daarom is het goed verklaarbaar dat er nu zo veel politieke partijen ontstaan.”

Lees ook:

Waarom vooral Baudet en Marijnissen kiezers kwijtraken aan de lokalen

Waarheen gaat de kiezer die ‘tegen’ wil stemmen, tegen het systeem, tegen de gevestigde orde of tegen het kartel? Steeds vaker naar lokale partijen.