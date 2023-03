Steeds opnieuw vraagt Marcel de Graaff om onderhandelingen met Rusland

Op het eerste gezicht lijkt het alsof het Europees Parlement al een heel jaar unisono Rusland veroordeelt, maar een paar mensen weigeren daar hardnekkig in mee te gaan. Een van hen is Marcel de Graaff, die in 2019 in het Europees Parlement werd verkozen voor de PVV maar zich inmiddels tot Forum voor Democratie heeft bekeerd.

Met een vaste regelmaat stelt hij de Europese Commissie ongeveer dezelfde vraag. ‘Is de Commissie bereid vredesonderhandelingen met Rusland aan te knopen?’, was het op 1 februari. ‘Ik verzoek de Europese Commissie toenadering te zoeken tot Rusland’, twee weken later.

Veel aandacht krijgen de vragen van De Graaff niet. Zijn spreektijd is meestal ergens laat in de avond, als collega-parlementsleden al in vergaderingen elders zitten en alleen de zesde ondervoorzitter oplet.

‘Organisatie ter bevordering van het Kremlin’

De Graaff spreekt alleen namens zichzelf: geen enkele groep in het Europees Parlement, zelfs niet aan de verre rechterkant, wil hem opnemen. Toch is de Nederlandse Marcel de Graaff deel van een beweging.

Een officiële naam heeft de groepering niet, maar je zou haar de ‘organisatie ter bevordering van het Kremlin’ kunnen noemen. Ze bestaat uit gekozen politici in het Europees Parlement die de Russische belangen verdedigen.

Onlangs maakte de Novaya Gazeta Europa de resultaten bekend van een onderzoek naar hoe groot deze groep precies is en om wie het eigenlijk gaat. De Russische oppositiekrant bestudeerde het stemgedrag van alle politici in het Europees Parlement in de afgelopen vier jaar.

De Graaff stemt tegen alles wat Rusland, China of Turkije lijkt af te keuren

In die tijd stemde het parlement 22 keer over sancties tegen Rusland, tegen mensenrechtenschendingen van het land of sprak het zich anti-Russisch uit in verband met de oorlog in Oekraïne. Zo sprak het parlement zich uit voor de instelling van een rechtbank die Russische oorlogsmisdaden onderzoekt, maar ook tegen de aanwezigheid van verschillende Amerikaanse en Europese organisaties in Rusland.

Politici van de Duitse partij Alternative für Deutschland stemden meestal tegen zulke moties, net als die van het Franse Rassemblement National. Maar ook Marcel de Graaff. Van de 22 keer dat hij de Russen terecht kon wijzen, stemde hij zestien keer tegen.

Die andere zes keer was hij niet komen opdagen.

De Graaff valt zelfs dubbel op: hij stemt niet alleen tegen moties die Rusland veroordelen, maar ook tegen alles dat China of Turkije lijkt af te keuren. Een ‘nuttige idioot’ wordt hij in Brussel genoemd, al is hij van meer betekenis voor Poetin, Erdogan en Xi dan voor een Europese agenda.

Het is, met de Provinciale Statenverkiezingen in het vooruitzicht, goed om te weten van De Graaffs stemgedrag. De functies zijn niet te combineren, maar dezelfde De Graaff staat toch op de lijst voor de Eerste Kamer van Forum voor Democratie, op nummer 13.