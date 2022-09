Staatssecretaris Van der Burg houdt vast aan beperken gezinshereniging, ondanks stevige kritiek in de Kamer

Van den Burg houdt vast aan zijn plannen, ondanks kritiek van wetenschappers en juristen. Die menen dat het kabinet de wet overtreedt.

Hoewel ook zijn eigen ambtenaren twijfels hebben over de juridische houdbaarheid van het plan om gezinshereniging op te schorten, zei hij donderdagmiddag tijdens het Kamerdebat in de Tweede Kamer dat het kabinet denkt ‘dat wij het op deze manier kunnen doen’.

Daarbij is volgens hem belangrijk dat het slechts gaat om een tijdelijke maatregel, omdat die geldt tot maximaal eind 2023 en omdat de wachttermijn wordt opgerekt met maximaal zes maanden. Hij benadrukt bovendien dat het opschorten van gezinshereniging geldt voor een afgebakende groep, namelijk alleen voor die vluchtelingen die nog geen huis hebben.

Voorleggen aan Raad van State

Een deel van de Tweede Kamer, met PvdA en GroenLinks voorop, vroeg hem donderdag het plan eerst voor te leggen aan de Raad van State. Dat wil hij niet. “Naar mijn mening is het zo dat wij advies vragen aan de Raad van State als als wij een wetsvoorstel indienen. Niet als wij beleid maken met een toch al bestaande wet.”

Het staat de Tweede Kamer volgens hem wel vrij om zelf advies te vragen aan de Raad van State over de asieldeal die het kabinet twee weken geleden sloot. “Maar wij doen het niet.”

Het kwam Van der Burg op stevige kritiek te staan van een deel van de Kamer, dat hem verwijt de rechtsstaat niet serieus te nemen. Toen Kamerlid Sylvana Simons van BIJ1 hem een gebrek aan verantwoordelijkheid verweet, werd de staatssecretaris fel. “Het kabinet neemt juist verantwoordelijkheid”, beet hij van zich af. “Het is een rotbesluit. Maar wel een rotbesluit dat genomen moet worden.”

‘Onbehoorlijk bestuur’

Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie leken in hun eerste termijn te koersen op het vragen van een advies aan de Raad van State. “Wij vinden het logisch en goed om te doen”, zei Kamerlid Anne-Marijke Podt van D66. ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder gaf aan dat hij duidelijkheid wil over de juridische houdbaarheid van de maatregel. Ceder: “De wet oprekken en kijken of je er mee weg kan komen, is onbehoorlijk bestuur.”

Beide Kamerleden zeiden echter ook te vertrouwen op het oordeel van de staatssecretaris. De vraag is nu of zij de motie gaan steunen van PvdA en GroenLinks die het kabinet opdraagt de opschorting van gezinshereniging eerst voor te leggen aan de Raad van State voor die van kracht wordt. VVD en CDA hebben al duidelijk gemaakt dat niet te willen.

Diepe scheidslijn

Tijdens het debat donderdag wordt opnieuw duidelijk hoe diep de scheidslijn loopt in de coalitie. Waar de VVD en het CDA spreken van een ‘instroomcrisis’ en er op hameren dat Nederland het aantal asielzoekers dat zich meldt niet meer aankan, spreken D66 en de ChristenUnie van een ‘bestuurscrisis’ of ‘opvangcrisis’. “Het is heel lelijk om mensen op de vlucht de dupe te laten worden van onze puinhoop”, vatte Kamerlid Anne-Marijke Podt van D66 dat samen.

Waarbij staatssecretaris Van der Burg meer neigt naar de analyse van D66 en de ChristenUnie, dat bestuurlijk falen heeft geleid tot de beelden die afgelopen weken uit Ter Apel kwamen. “Onverstandig beleid”, noemde hij de bezuinigingen van de afgelopen jaren op de asielzoekerscentra en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Die leidden ertoe dat de afgelopen jaren medewerkers zijn ontslagen en asielzoekerscentra moesten sluiten.

Over het aantal mensen dat zich in Nederland meldt voor asiel zei hij dat dit er dat op dit moment niet uitzonderlijk veel zijn. Wel zet het kabinet in op meer terugkeer van asielzoekers naar lidstaten van de Europese Unie en andere veilige landen van herkomst. “Het eerste Europese land van opvang moet verantwoordelijk zijn voor de mensen die asiel willen aanvragen. Als we dat gaan doen, daalt de instroom buitengewoon.”

Lees ook:

‘Denemarken schrikt asielzoekers af door immigranten het leven zuur te maken’

Denemarken is berucht om zijn scherpe anti-immigratieretoriek. Hoe pakt dat uit?