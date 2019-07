Staatssecretaris Snel moet meer vaart zetten achter schadevergoedingen, vindt de Kamer

Is het werkelijk zo moeilijk om gedupeerde ouders met spoed schadevergoeding te betalen? De Tweede Kamer wil antwoord op deze vraag van staatssecretaris Menno Snel van financiën na de fouten bij het stopzetten van de uitkering van kinderopvangtoeslag. VVD-Kamerlid Helma Lodders: “Waar dat kan, moet de staatssecretaris stappen zetten.”

In een debat anderhalve week geleden over het debacle met de kinderopvangtoeslag drongen Kamerleden er op aan gedupeerde ouders met spoed tegemoet te komen. Staatssecretaris Snel erkent de fouten maar meent dat toekenning van schadevergoeding juridisch heel lastig is. Een commissie gaat hem daarover adviseren. Maar na een rechtszaak in Rotterdam, aangespannen door een gedupeerde moeder blijkt dat de Belastingdienst zelf heel goed mogelijkheden ziet om schadevergoeding uit te keren.

VVD-Kamerlid Lodders vraagt zich af hoe het mogelijk is dat de Belastingdienst in de Rotterdamse rechtszaak wel schadevergoeding kan toezeggen en dat de staatssecretaris zich terughoudend toont. Wat haar betreft mag Snel dat in een brief uitleggen.

Pieter Omtzigt, lid van de Tweede Kamer namens het CDA, gaat een stap verder: “Uit deze uitspraak blijkt dat Snel nu al kan beginnen met het vergoeden van de schade bij een deel van de ouders. Hij heeft immers al erkend dat de Belastingdienst onrechtmatig heeft gehandeld en daar is duidelijk hoe de kaarten liggen.”

Renske Leijten van de SP voegt daaraan toe: “De staatssecretaris parkeert het vinden van een oplossing voor de getroffen ouders te makkelijk bij een commissie.”

In een reactie laat een woordvoerder van Snel weten dat ouders en de Kamer tot 1 oktober moeten wachten op duidelijkheid over compensatie. De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Snel tot die datum de tijd gegeven om met een ‘tussenrapportage’ te komen over de compensatie van de getroffen ouders. Daarin kan dus ook staan hoeveel ouders al gecompenseerd zijn.

Complicatie voor staatssecretaris Snel is dat hij niet weet hoeveel rechtszaken er lopen tussen de Belastingdienst en ouders. Het ministerie van financiën onderzoekt dat nog. Eerst ging Snel er vanuit dat er 302 gedupeerde gezinnen waren. Vorige week moest hij erkennen dat het er mogelijk meer zijn. Dat hij het niet precies weet, vinden Lodders en Omtzigt vreemd. De landsadvocaat doet die zaken en weet om hoeveel het gaat, stellen zij.

Mondjesmaat informatie

VVD’er Lodders vindt dat ouders zo snel mogelijk schade vergoed moeten krijgen, omdat zij al heel lang wachten op duidelijkheid. Maar zij voegt eraan toe: “Snelheid is belangrijk, maar zorgvuldigheid ook.” Daarom heeft zij er begrip voor dat Snel tot 1 oktober wacht voordat er meer toezeggingen komen over schadevergoedingen. “Ik wil ook een compleet overzicht van het aantal ouders bij wie onterecht de kinderopvangtoeslag is stopgezet.”

Al maanden achtervolgt de affaire met de toeslagen staatssecretaris Snel. Trouw en RTL Nieuws onthulden dat de Belastingdienst jarenlang ten onrechte procedures voerde tegen ouders. Zij moesten duizenden euro’s terugbetalen, terwijl al heel lang duidelijk was dat de fiscus fout zat. Snel informeerde de Kamer slechts mondjesmaat over de zaak. Onduidelijk is of hij voldoende wordt geïnformeerd door zijn ambtenaren.

