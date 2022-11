Staatssecretaris: Problemen met arbeidsmigranten oplossen is aan Den Haag, niet Brussel

Als Nederland een rem wil zetten op het aantal arbeidskrachten uit (overwegend oostelijke) EU-landen, dan is dat een opdracht voor de Haagse politiek zelf, en niet voor de EU. Dat zei staatssecretaris Eric van der Burg (asiel en migratie) in Brussel bij aanvang van een spoedbijeenkomst met zijn Europese ambtgenoten over migratie. Hij distantieert zich daarmee van oproepen van onder anderen ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers. Die pleit voor EU-brede afspraken over beperkingen van het vrije personenverkeer binnen de EU.

De Europese ministersvergadering was ingelast vanwege de sterke toename van het aantal migranten van buiten de EU. In de eerste tien maanden van dit jaar zijn 281.000 irreguliere migranten de EU binnengekomen. Dat is een stijging van 77 procent vergeleken met dezelfde periode in 2021.

Erbarmelijke omstandigheden

Nederland is een van de EU-landen die zich schrap zetten voor een mogelijke nieuwe migratiecrisis. Maar in Den Haag klinkt de roep om óók iets te doen aan de komst van arbeidskrachten van binnen de EU, die vaak onder erbarmelijke omstandigheden in Nederland wonen en werken.

In een interview met het AD zei Segers dat premier Rutte zijn gezag moet laten gelden in Brussel om tot nieuwe afspraken te komen over de interne EU-markt voor werknemers. “Hij moet zijn gewicht inzetten om de belofte die hij aan zijn congres heeft gedaan waar te maken”, aldus de ChristenUnie-fractievoorzitter. Hij verwees daarmee naar de toezegging die VVD-voorman Rutte deze maand heeft gedaan aan zijn achterban om de aantallen migranten naar beneden te krijgen.

“Je ziet dat het ‘geloofsartikel’ vrij verkeer van mensen belangrijker is dan de sociale gevolgen van arbeidsmigratie”, aldus Segers. “Ik vind dat niet terecht. Wij zouden het liefst toe willen naar een tewerkstellingsvergunning.”

Verharding van de ChristenUnie-opstelling

Segers’ woorden zijn opgevat als een verharding van de ChristenUnie-opstelling over migratie. Tot nu toe overheerst het zwart-wit-beeld van een coalitie die is verdeeld in pro-migratie (D66, ChristenUnie) en anti-migratie (VVD, CDA). Dat beeld is ‘primitief’, volgens Segers.

Staatssecretaris Van der Burg is ‘blij met de oproep die Segers heeft gedaan’, zei hij in Brussel. “Daarmee zie je dat de eenheid – als het gaat om de noodzaak dat er iets moet gebeuren aan migratie – aan het toenemen is. Je kunt bekijken of de mensen die op dit moment naar Nederland komen om daar te werken wel de mensen zijn die je wilt hebben. Je kunt ook kijken naar wat we nodig hebben in Nederland. Dat zal een kwestie zijn van afspraken maken binnen het kabinet, en minder op Europees niveau.”

Met die laatste opmerking legt Van der Burg de bal nadrukkelijk in de ministerraad, weg van Brussel. Volgens de VVD-bewindspersoon is het ook ‘nog steeds de vraag of je hierover met werkgevers afspraken kunt maken, want dat mag wel’ – in tegenstelling tot het dichtgooien van binnengrenzen voor arbeidskrachten vanuit andere EU-landen.

Stoom-afblaas-sessie

De spoedbijeenkomst in Brussel diende ook als stoom-afblaas-sessie in het zoveelste roerige migratiedebat binnen de EU. Dat draait vooral om de toenemende druk op de buitengrenzen. Onlangs kwam het tot een openlijke ruzie tussen Frankrijk en Italië over de opvang van 234 migranten aan boord van het schip Ocean Viking.

De nieuwe Italiaanse regering van de rechts-populistische premier Giorgia Meloni weigerde dat schip toegang tot een Italiaanse haven. Uiteindelijk schoot Frankrijk te hulp. Uit woede over de Italiaanse weigering trok Parijs zich terug uit een in juni gemaakte afspraak over het overnemen van drieduizend migranten uit Italië.

