Staatssecretaris: ‘Nederland haalt hoe dan ook honderd asielzoekers op van Lesbos’

Ook als blijkt dat er minder alleenstaande, minderjarige migranten in kamp Moria zitten dan gedacht, zal Nederland honderd kwetsbare vluchtelingen uit Griekse kampen opnemen. Dat bevestigde de staatssecretaris donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over onder meer de zogenoemde ‘Moria-deal’ van de coalitie.

In dat akkoord werd vastgelegd dat Nederland naast vijftig ‘personen in gezinsverband met minderjarige kinderen’ ook vijftig alleenstaande minderjarige migranten gaat opnemen. Die kinderen moeten dan wel onder de veertien jaar zijn, en minstens 75 procent kans hebben om in Nederland een verblijfsvergunning te krijgen. Die strenge criteria leveren mogelijk problemen op, want volgens onder meer hulporganisatie Defence for Children zijn er slechts 38 kinderen in Moria die aan die eisen voldoen.

Verschillende coalitiepartijen zeiden daarom afgelopen week al dat die criteria zo nodig zullen moeten worden verruimd, bijvoorbeeld door ook oudere alleenstaande jongeren toe te laten. Tijdens het debat benadrukte CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg dat wat haar partij betreft ook meer gezinnen naar Nederland zouden mogen worden gehaald. Ook staat ze er voor open om kinderen uit kampen op andere Griekse eilanden te halen.

“Mag ik de staatssecretaris eraan houden dat ze dit overneemt en op z’n minst vasthoudt aan het getal honderd?” vroeg Jasper van Dijk (SP) aan Broekers Knol. Die bevestiging kreeg hij. “Honderd is honderd”, zo zei de staatssecretaris. Maar wanneer de honderd migranten ook echt in Nederland zullen aankomen, is nog onduidelijk.

De actiegroep We Gaan Ze Halen regelde al een vliegtuig voor 5 oktober voor de migranten, maar waarschijnlijk is dan nog niet bekend welke vluchtelingen in aanmerking komen voor opname. Volgens de staatssecretaris moet de Griekse regering in samenwerking met de Europese Commissie eerst alle aanbiedingen van de verschillende lidstaten bekijken. “Dat wachten we nu af”, zei de staatssecretaris. “Maar één ding staat als een paal boven water: we hebben gezegd we nemen honderd kwetsbaren over en dat doen we ook.”

Veel linkse oppositiepartijen, maar ook maatschappelijke organisaties en Nederlandse burgers zouden graag zien dat Nederland meer dan honderd migranten uit Moria weg haalt. Voorafgaand aan het debat werd een petitie aangeboden aan de coalitiepartijen CDA, VVD, ChristenUnie en D66, ondertekend door ruim 650.000 Nederlanders. Vakbond FNV nam bovendien het initiatief voor een paginagrote advertentie in drie landelijke kranten, waarin ze mensen opriepen om onder de hashtag #wegkijkenisgeenoptie op sociale media hun steun te betuigen aan de slachtoffers van de brand in het vluchtelingenkamp. De advertentie werd gesteund door tal van organisaties, waaronder de jongerenorganisatie van coalitiepartij ChristenUnie.

