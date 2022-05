Staatssecretaris komt met een herstelplan voor de cultuursector: miljoenen extra

Zonder cultuur wordt het leven ‘schraal, dof en bleek’, schrijft staatssecretaris Gunay Uslu in haar ‘herstelplan’ dat ze maandag naar de Tweede Kamer stuurde. “Zonder cultuur ontbreken inspiratie, plezier en verbinding.” Tijdens de coronacrisis had de creatieve sector het zwaar te verduren, daarom nu wil Uslu inzetten op herstel en groei. Daarvoor is dit jaar 135 miljoen extra uitgetrokken, daarna loopt het bedrag op tot 170 miljoen structureel per jaar.

Veel werkenden in de creatieve sector zijn zzp’ers. Tijdens de pandemie is nogmaals gebleken hoe zwak hun positie op de arbeidsmarkt is: ze zaten werkloos thuis of kozen noodgedwongen een ander beroep. Uslu wil hun positie verstevigen, onder meer door een tweetal pilots.

De eerste pilot moet culturele organisaties stimuleren zzp’ers in vaste dienst te nemen, eventueel samen met andere organisaties. Want als freelancers verdienen de artiesten, musici of lichttechnici te weinig om grote schommelingen op te vangen. Ze hebben al hun spaargeld opgemaakt en zijn verzwakt uit de crisis gekomen. Daarom is de tweede pilot gericht op een financiële bijdrage aan bijvoorbeeld hun pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Opdrachtenstroom op gang brengen

In haar plan richt Uslu zich specifiek op de makers: ze wil voor hen de opdrachtenstroom weer op gang brengen, méér werk creëren. Dat doet ze onder meer via het Filmfonds, dat extra geld kan verdelen onder makers van Nederlandse dramaproducties, documentaires en animatiefilms.

Ook vrije producenten, van bijvoorbeeld musicals, en startende makers krijgen extra geld. De laatste groep heeft tijdens de pandemie geen gelegenheid gehad eerste stappen op de arbeidsmarkt te zetten: een eerste voorstelling of expositie bleef uit. Uslu trekt 9,9 miljoen uit om hen via de grote cultuurfondsen te helpen de nodige werkervaring op te doen.

Voor de culturele sector is publiek uiteraard onmisbaar, maar dat aarzelt nog. De kaartverkoop voor popconcerten en festivals loopt al wel weer goed, maar de musea missen de toeristen en de theater- en concertzalen hebben veel lege plekken. Met publiekscampagnes moet het publiek weer over de streep worden getrokken. Jongeren krijgen daarbij extra aandacht.

Aandacht voor erfgoed en musea

Hoewel Uslu’s reddingsplan vooral om mensen draait, krijgen ook erfgoed en musea een extra stimulans. Het Nationaal Slavernijmuseum moet er komen, vindt de staatssecretaris. Ook gaat ze de komende tijd onderzoeken hoe ze bij kan dragen aan de ontwikkeling van een Nationaal Historisch Museum.

Niet alleen geld is belangrijk voor herstel van de cultuur, erkent Uslu in een interview met Trouw. De sector is ook geraakt door het gebrek aan aandacht tijdens de crisis: bij alle coronamaatregels bungelden de theaters en musea onderaan de prioriteitenlijst. Terwijl het loeidruk was in de bouwmarkten en de Ikea, was het in de concertzalen muisstil.

“We hebben in dit land een vreemde relatie met cultuur”, zegt Uslu. “We eigenen het ons niet toe. Het gaat al snel over frames, zoals dat kunst iets voor de linkse elite zou zijn. Terwijl in een bandje spelen of in een koor zingen óók cultuur is.”

Volgens de staatssecretaris schiet Nederland ‘in de basis tekort’, door in het onderwijs te weinig aandacht te besteden aan cultuur. Ze belooft de komende jaren, ook binnen het kabinet, ‘een lopende ambassadeur’ voor de culturele sector zijn.

