Staatssecretaris helpt voorlopig alleen ouders in ‘acute problemen’ door toeslagenaffaire

Dat meldt staatssecretaris Van Huffelen (Toeslagen) aan de Tweede Kamer. Deze eerste groep betreft de ouders die in ‘acute problemen’ zitten of al jarenlang in een ‘zeer schrijnende’ situatie. Ze zijn daarin terechtgekomen doordat hun toeslag werd stopgezet en ze eerdere toeslagen moesten terugbetalen vanwege vermoedens van fraude – die later onterecht bleken.

De staatssecretaris wil eind volgend jaar alle andere 8100 gedupeerde ouders hebben gecompenseerd. De ouders die nu geholpen worden, zijn soms zelfs niet meer in staat om de huur of eten te betalen, of ze zitten al jarenlang in een financieel belabberde positie. Bij de gedupeerde ouders is de kinderopvangtoeslag plotseling stopgezet, terwijl ook hun bezwaarschriften niet in behandeling werden genomen of onterecht afgewezen. Ook andere gedupeerde ouders zitten in de problemen. Omdat het nog wel enige tijd duurt voordat alle ouders zijn gecompenseerd, heeft de staatssecretaris nu ook een potje in het leven geroepen waarop de gedupeerde ouders een beroep kunnen doen. Dit in afwachting van de compensatie. Ze kunnen 500 euro krijgen om bijvoorbeeld een schoolreisje of medicijnen te betalen.

‘Heel teleurstellend’

Deze week werd er met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken dat de gedupeerde ouders in hun eigen gemeente zullen worden geholpen met kwesties als schuldhulpverlening, inkomen, zorg en werkproblemen. Namens de VNG zegt de Dordtse wethouder Peter Heijkoop het ‘heel teleurstellend’ te vinden dat er dit jaar maar enkele honderden in plaats van de eerder toegezegde 5000 ouders worden gecompenseerd. Er zijn inmiddels goede afspraken gemaakt met het kabinet over extra financiering voor deze hulp. Gemeenten krijgen 11 miljoen euro, maar dat bedrag mag nog oplopen, zegt Heijkoop. “We hebben de toezegging persoonlijk van premier Rutte dat de kosten worden gedekt, ook als het meer dan die 11 miljoen wordt.”

Het is wel voor het eerst dat de dienst Toeslagen nu een tijdpad opgeeft, waarbinnen de gedupeerde ouders compensatie kunnen verwachten. Concreet moeten voor de zomer minimaal 3500 van de resterende 8100 zaken zijn afgehandeld. De rest komt in de tweede helft van volgend jaar. De ouders ontvangen per kwartaal persoonlijk bericht als hun zaak in behandeling wordt genomen.

Staatssecretaris Van Huffelen denkt volgend jaar snelheid te kunnen maken omdat ze de wijze van afhandeling van deze klachten gaat versoepelen. Zodra ouders aannemelijk kunnen maken dat ze inderdaad onterecht hun toeslag zijn kwijtgeraakt en daardoor gedupeerd, hoeft het verhaal nog slechts ‘licht te worden getoetst’ voordat compensatie wordt gegeven, zo schrijft de bewindsvrouw. Eerder moest het verhaal intern bij de dienst Toeslagen nog volledig worden gecheckt. Maar dat bleek moeilijk, soms zelfs onmogelijk, omdat ook veel dossiers blijken te zijn kwijtgeraakt of al vernietigd.

Behalve compensatie kunnen de ouders ook nog recht hebben op smartengeld voor geleden schade. Hiervoor is een speciale onafhankelijke commissie van deskundige schade-experts in het leven geroepen, waar de ouders terecht kunnen. Zij stellen onafhankelijk de hoogte van het smartengeld vast.

