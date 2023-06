Staatssecretaris De Vries rectificeert haar eigen cijfers van overleden toeslagenkinderen

Ze heeft een uiterst pijnlijke fout gemaakt, erkent VVD-staatssecretaris Aukje de Vries (toeslagen) in een brief dinsdag aan de Tweede Kamer. Er zijn toch geen 256 jongvolwassen kinderen van toeslagenouders overleden, zoals ze maandag meldde, maar 62.

In haar brief staat nu dat er in totaal 482 toeslagenkinderen in 17 jaar zijn overleden. Het nieuwe aantal van 62 overleden jongvolwassenen is een factor vier lager dan waarover de bewindsvrouw maandagavond repte, maar wel in lijn met wat ze eerder meldde.

Volgens de bewindsvrouw is het ‘vreselijk en betreurenswaardig’ dat hierdoor ‘verwarring’ en ‘emoties’ bij de Kamer is ontstaan. Met name voor ouders die dit raakt noemt ze het misverstand ‘pijnlijk’ en ‘wrang’. Het kabinet wilde immers juist laten zien dat deze kinderen werden ‘gezien en erkend’.

Hoe het misverstand is ontstaan, daarover rept De Vries niet. Ze heeft gewoon twee cijfers door elkaar gehaald. Het genoemde aantal van 256 jongvolwassenen gaat over de overleden kinderen die op 1 juli 2023 (de peildatum) 18 jaar of ouder zouden zijn geweest. Afhankelijk van de leeftijd op de peildatum krijgen ouders een compensatiebedrag. Op welke leeftijd exact de kinderen zijn overleden, staat in een andere tabel. Het overgrote deel van de overleden kinderen was jonger dan vijf.

Emotionele reacties

De Tweede Kamer reageerde maandag geshockeerd en emotioneel op de cijfers van de staatssecretaris. VVD-Kamerlid Mariëlle Paul kon zelfs even niet meer uit haar woorden komen. De Vries was ook verbaasd dat het aantal jongvolwassenen overlijdens zo hoog lag. Ze begreep heel goed de ‘beladenheid’ van dit onderwerp en de ‘emotionele reacties’, zei ze.

De Kamerleden zijn opgelucht over de herstelbrief, maar ze noemen het wel zeer ‘pijnlijk’. Renske Leijten van de SP is blij dat er ‘zo snel opheldering’ komt en de fout is rechtgezet. “Juist op dit zo gevoelige onderwerp wil je dat er uiterst zorgvuldig wordt gehandeld”, zegt ze. Dat vindt ook Denk-Kamerlid Farid Azarkan: “Dit verhaal mag geen eigen leven gaan leiden.” Hij vindt wel dat staatssecretaris De Vries ‘te achteloos’ met de informatie is omgegaan, en duidelijk ‘niet goed in de materie zat’. “Zo’n fout op zo’n fragiel dossier mag je niet maken”, zegt Azarkan.

Kamerlid Pieter Omtzigt wijst erop dat er “nog steeds bijna 500 kinderen zijn overleden”. Hij hoopt dat er snel een onafhankelijk onderzoek komt naar de overlijdens. De Vries geeft ook geen antwoord op de kernvraag van de Kamer: “We willen weten of deze overlijdens afwijken van wat er statistisch verwacht mag worden in de groep? Op die vraag is nog geen begin van een antwoord gegeven.”

Lees ook:

Het aantal meerderjarige kinderen van toeslagenouders dat de afgelopen jaren is overleden, is veel hoger dan eerder gemeld.

In plaats van zestig kinderen gaat het om ruim 250 jongvolwassenen.