Staat vraagt hof om uitstel besluit opheffen avondklok

De overheid wil dat de avondklok gehandhaafd blijft tot er een hoger beroep over de zaak is geweest. De Nederlandse staat heeft daarom aan het gerechtshof gevraagd de uitspraak van de rechter over het opheffen van de avondklok te schorsen in afwachting daarvan. Het hof in Den Haag buigt zich om 16.00 uur over dit zogeheten schorsingsincident.

De rechtbank haalde dinsdag een streep door de omstreden avondklok in een door protestgroep Viruswaarheid aangespannen kort geding.

Corona-noodwet

De avondklok is ingesteld op basis van de corona-noodwet, waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met Tweede en Eerste Kamer. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen noodsituatie zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak. Er is geen sprake van een ‘super spoedeisend geval’, zoals een woordvoerder van de rechtbank het noemt in een toelichting. Er was immers al eerder over de maatregel gesproken in de Kamer. Dat daar tijd voor was, toont aan dat er geen sprake was van een spoedsituatie, is een van de argumenten. Daarnaast maakt de avondklok een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer. Bovendien beperkt de regel onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging.

De rechtbank erkent de ernst van de situatie, zegt de woordvoerder, “maar ingrijpende maatregelen zoals de avondklok moeten wel op goede wetten gebaseerd zijn.” De uitspraak zegt dus niets over het nut van de avondklok, maar enkel over de besluitvorming.

Hoogleraar: opheffen avondklok houdt in hoger beroep geen stand

De rechtelijke uitspraak om de avondklok per direct op te heffen houdt in hoger beroep geen stand. Dit verwacht hoogleraar recht en samenleving Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen. “Ik kan het me niet anders voorstellen”, reageert Brouwer. Hij noemt het een onverstandige en gedurfde uitspraak van de voorzieningenrechter in Den Haag.

Volgens Brouwer is de invoering van de avondklok met extra zorgvuldigheid en democratisch ingevoerd door de Tweede Kamer bij de besluitvorming te betrekken. “Wat ik nogal vreemd vind, is dat de rechter zegt dat er geen acute situatie was omdat het kabinet nog de tijd heeft genomen de Tweede Kamer te informeren. Dat vind ik toch wel heel vreemd dat een rechter dat durft. Zo lust ik er nog wel een paar, dan had het kabinet ook niet het OMT-advies hoeven af te wachten.”

Brouwer noemt de uitspraak van de voorzieningenrechter “op zijn zachtst gezegd niet verstandig”, want: “wat halen we ons op de hals, Moeten nu alle avondklokboetes worden ingetrokken? Sommige van mijn collega’s zeggen dat de boetes moeten worden doorgehaald. Ik twijfel daarover. De avondklok is door de rechter per direct buiten werking gesteld, maar is het dan ook zo dat de maatregel hiervoor geen rechtsgeldigheid heeft gehad? Ik ben van mening dat het in het crisisrecht toch anders ligt. We vonden de invoering van de avondklok noodzakelijk.”

In onderstaande video geeft een woordvoerder van de rechtbank toelichting op het vonnis

‘Honderden claimen boete terug’

Het is nog niet bekend wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor de boetes die zijn opgelegd voor overtreding van de avondklok. Volgens advocaat Michael Ruperti claimen honderden mensen hun avondklokboete terug of willen ze hem kwijtgescholden zien. Volgens Ruperti vormen zijn cliënten een informele belangengroep, die tegen de coronamaatregelen is. Viruswaarheidvoorman Willem Engel verwacht vanavond in ieder geval feestende mensen op straat, zei hij bij Radio 1. “Ik ben heel blij en opgelucht dat er in Nederland nog iets als rechtspraak bestaat.”

Boa's handhaven avondklok niet meer

De uitspraak zorgt voor veel vragen bij de politie. “We weten nog niet wat dit betekent voor het handhaven van de avondklok”, zegt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB), “maar we houden ons aan rechterlijke uitspraken”. Verder vraagt Struijs zich af wat voor invloed het heeft op de tienduizenden boetes die al uitstaan. “En wat het betekent voor de bestrijding van de gezondheidscrisis.” Hij benadrukt dat het vonnis het vertrouwen van de burgers in de aanpak van de coronacrisis aantast. De Nederlandse BOA Bond zegt dat boa's de avondklok nu niet meer kunnen handhaven na de uitspraak van de rechter.

De brancheorganisatie voor supermarkten laat weten dat supermarkten langer open willen nu de avondklok wordt geschrapt. Daarover overleggen ze met het kabinet.

