Spreidingswet asielzoekers gaat ongewijzigd naar de Kamer, ondanks forse kritiek

Een slechte wet is beter dan geen wet. Dat lijkt het kabinet te denken nu de spreidingswet voor asielzoekers zo goed als ongewijzigd naar de Tweede Kamer gaat. Dit ondanks forse kritiek van de Raad van State.

De spreidingswet moet ervoor zorgen dat asielzoekers beter over het land verdeeld worden. Uiteindelijk kan het Rijk gemeenten dwingen mensen op te vangen. De hoop is dat daarmee de enorme druk op het asielzoekerscentrum in Ter Apel afneemt en asielzoekers uiteindelijk niet meer in tenten en sporthallen hoeven te slapen.

‘Onnodig complex’

Maar de Raad van State noemde de wet begin februari ‘onnodig complex’ en ‘mogelijk onuitvoerbaar’. Het advies was om de tekst flink op de schop te nemen. Eerder kraakten verschillende organisaties die met asielzoekers werken de wet al af. Zo noemde het Centraal orgaan opvang asielzoekers (Coa), het Veiligheidsberaad en Vereniging van Nederlandse Gemeenten de wet onduidelijk en complex.

Toch verandert verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg (VVD, asiel) er niets aan, blijkt nu. En dat heeft weer alles te maken met de politieke explosiviteit van dit dossier.

De mogelijkheid gemeenten te dwingen asielzoekers op te vangen, zorgde afgelopen herfst voor onrust binnen de grootste coalitiepartner VVD. Ondanks een asieldeal uit augustus, kondigde die Kamerfractie in november aan niet akkoord te willen gaan met de dwang die in de wet zit. De witte rook kwam pas na inmenging van partijleider Mark Rutte.

De wettekst die naar de Raad van State ging was dus al zo minutieus uitonderhandeld met de vier coalitiepartners dat de verschuiving van een komma kan zorgen voor een politieke crisis. “Ik heb wijzigingen die de Raad van State heeft voorgesteld, niet overgenomen”, bekende Van der Burg vrijdag na afloop van de ministerraad. “Als ik de aanpassingen had gevolgd, had ik ’m niet door de Tweede Kamer gekregen en had-ie de Eerste Kamer al helemaal niet gehaald.” Hij gaat Kamervoorzitter Vera Bergkamp vragen om zo snel mogelijk een debat over de wet te agenderen, zei Van der Burg.

Geen instrument om ‘nieuw’ Ter Apel te voorkomen

Dat terwijl staatssecretaris Van der Burg gebaat is bij snelheid. Ooit had hij gehoopt dat de spreidingswet op 1 januari 2023 in zou gaan. Inmiddels lijkt 1 januari 2024 realistischer. Vanaf dat moment krijgen gemeenten nog drie maanden de tijd om vrijwillig opvangplekken aan te bieden, pas daarna kan het Rijk ze gaan dwingen.

Staatssecretaris Van der Burg heeft in asieldebatten meermaals benadrukt dat alles beter is dan slapen in het gras van Ter Apel. De hoop is dat een slechte wet altijd beter is dan helemaal geen wet.

Dat de wet pas in 2024 in kan gaan, betekent wel dat het kabinet ook komende zomer – als het aantal asielzoekers vermoedelijk weer omhoog gaat – geen instrument in handen heeft om te voorkomen dat er in Ter Apel weer mensen op straat slapen.

