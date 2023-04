Sportverenigingen vallen om, maar de overheid doet niets. CDA-Kamerlid Inge van Dijk vindt dat oliedom.

Niet alleen sportverenigingen vrezen voor hun bestaan. Onlangs werd bekend dat de helft van de amateursportverenigingen binnen vijf jaar in ernstige problemen verkeert. Ook andere verenigingen zijn uiterst somber over de toekomst, komt naar voren uit recent onderzoek. CDA-Kamerlid Inge van Dijk wil het tij keren. Ze vindt dat de 255.000 verenigingen in Nederland weer erkend moeten worden als nuttig voor de samenleving en dat de overheid ze ook veel actiever moet steunen.

Dat gebeurt nu niet, zegt Van Dijk. “Omdat verenigingen worden behandeld alsof het commerciële bedrijven zijn die winst maken. Dat is oliedom en kortzichtig. Want dat zijn ze niet.” Volgens Van Dijk dienen verenigingen juist een breed en algemeen nut. “Maar de overheid heeft er geen oog voor, die beschouwt verenigingen als een black box.” Dat moet echt veranderen, nu een groot deel van de 255.000 verenigingen zo somber is over de eigen toekomst.

Inge van Dijk. Beeld

De CDA’er verzamelde afgelopen jaar een lijst problemen van verenigingen. Ze constateerde ook dat er vanuit Den Haag veel te verbeteren valt. Dat begint bij het vaststellen van de rol van verenigingen. “Verenigingen bestaan bij de gratie van vrijwilligers, en de twintig euro lidmaatschap. Die kun je toch niet over één kam scheren met bedrijven die winst maken?”

Van jongs af aan een warm hart

Van Dijk wil dat de overheid weer dienstbaar wordt en verenigingen helpt en ondersteunt. In het vandaag gepresenteerde CDA-actieplan Vereniging Nederland, een alternatief voor de BV Nederland komt Van Dijk met zeventien actiepunten. Die variëren van een jaar gratis lidmaatschap voor nieuwkomers in een gemeente, het recht op vrijwilligersverlof in cao’s, steunpunten bij de belastingdienst, gemeenten en banken, tot het afschaffen van de btw voor verenigingen en het verhogen van de vrijwilligersvergoeding tot 2500 euro per jaar.

Zelf heeft ze van jongs af aan een warm hart voor verenigingen. Dat kreeg ze mee van haar vader. “Op zijn ziekbed kreeg hij de wethouder op bezoek. Die wilde korten op de subsidies voor verenigingen. Mijn vader werd heel boos en zei: ‘Van onze kiendjes blieven ze af’. Kinderen leren in het verenigingsleven vaardigheden die ze als volwassene hard nodig hebben. Lid zijn van een vereniging verbindt mensen, leert ze met elkaar samenleven en democratische besluiten te nemen. Verenigingen zijn kleine mini-democratieën, een onmisbare schakel tussen de overheid en de markt.”

Dus probeert Van Dijk verenigingen op de Haagse agenda te krijgen. Zo vroeg ze vorig jaar (vergeefs) aan minister Kaag van financiën om een Bruto Nationaal Vrijwilligersproduct te maken, om de waarde van vrijwilligers in cijfers te duiden. Ze kreeg steun in de Kamer voor haar voorstel om giften aan verenigingen zonder Anbi-status, zoals een lokale voetbalvereniging, aftrekbaar te maken van de belasting. Maar daarvoor voelt haar partijgenoot, staatssecretaris Van Rij van belastingen, niets. De bewindsman beschouwt het lidmaatschap van een vereniging niet als een ‘algemeen nut’, zo schreef hij recent aan de Kamer.

Wirwar van alle regels

Donderdag diende Van Dijk daarom een nieuwe motie in om de Tweede Kamer een uitspraak te ontlokken dat verenigingen wèl het ‘algemeen belang’ dienen en ‘nuttig zijn voor de hele samenleving’. Ze hoopt op brede steun in de Kamer. “Dan starten we eerst maar eens een politieke discussie over het nut van verenigingen”, zegt Van Dijk. Want in het parlement wordt er eigenlijk nooit over verenigingen gesproken. Dat gebeurt alleen als er een rapportje uitkomt, zoals recent over sportverenigingen. Terwijl dat wel zou moeten. Het vrijwilligerswerk en verenigingen zeggen iets over de staat van onze samenleving.”

Verenigingen hebben het moeilijk door de dalende ledenaantallen. Maar dat is volgens Van Dijk niet het enige probleem. Ze raken ook verstrikt in de wirwar van alle regels. “We hebben jarenlang bij het maken van wetten geen oog gehad voor wat die aan extra werk betekenen voor verenigingen.” Zo kwamen er nieuwe regels voor de btw-afdracht, de privacywetgeving, voor de wettelijke aansprakelijkheid van bestuurders, de trustwetgeving, de stikstofregels, de verkeersregels. “Je moet nu bijna een universitaire opleiding hebben om nog in een bestuur te kúnnen zitten.”

Het wordt nog een lange weg voordat verenigingen weer worden gezien en geholpen in Den Haag. Van Dijk hoopt dat ze zich ook zelf gaan roeren. “Ze komen wel op voor hun sport en hun leden, maar niet voor hun vereniging. Ze mogen best iets minder bescheiden zijn en tegen Den Haag zeggen: we zijn het beu, jullie moeten ons gaan helpen. En best wat trotser zijn op wat verenigingen doen, want dat is echt onbetaalbaar.”

Lees ook:

Sportverenigingen dreigen massaal om te vallen

Amateurverenigingen vrezen voor het voortbestaan van hun club