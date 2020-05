Sportscholen op 1 juli weer open, maar faillissementen dreigen alsnog

Reacties sportscholen

“Ik ben heel, heel blij”, zegt directeur Jasper Otting van BigGym over het besluit om sportclubs vanaf 1 juli weer open te laten gaan. Eerder spande Otting vanwege de sluiting van de sportscholen een kort geding aan tegen de Nederlandse staat, maar daar ziet hij nu vanaf. “Het is fijn dat we een datum hebben waar we naartoe kunnen werken. Er was eerst nog veel onduidelijkheid.” Volgens Otting komt de beslissing van het kabinet niet uit de lucht vallen. “De druk richting Team Rutte is wel opgevoerd door de branche.”

De vervroegde openingsdatum is volgens hem nodig voor het binden van leden aan sportclubs. “We hebben het in de sector allemaal heel zwaar op het moment, en de verwachting was toch dat mensen zouden zeggen: als ik tot september moet wachten, dan zeg ik op”. NL Actief, de brancheorganisatie voor sportscholen, had om die reden liever gezien dat de sport- en fitnesscentra al in juni open mochten.

Jos Keizer, voorzitter van de VNSWB, de branchevereniging voor sauna’s en wellnessbedrijven, is opgelucht dat de sluiting tot 1 september van de baan is. “Dit was heel hard nodig. Een halfjaar je bedrijf niet runnen is onmogelijk. Ik heb al huilende mensen aan de lijn gehad.”