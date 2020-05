Sporten, bezoek, zingen, plassen en vakantie: wat mag nu eigenlijk allemaal wel, en wat niet?

Vrienden ontmoeten

Buiten mag je vanaf 1 juni met meer dan drie personen samenzijn, anders dan nu. Voorwaarde is wel dat je afstand houdt tot elkaar. Hoe groot zo’n groep precies mag zijn, is niet duidelijk. Een feestje of een te grote barbecue in het park is niet de bedoeling, volgens premier Rutte, handhavers zullen mensen daarop wijzen. Hoge boetes zullen ze niet meer uitdelen. Thuis mag je mensen ontvangen zonder limiet, mits ze afstand kunnen houden. Dat zal in de praktijk neerkomen op een handvol mensen, of je moet een grote tuin hebben. Ook ouderen boven de zeventig mogen weer bezoek ontvangen.

Of opa’s en oma’s weer mogen knuffelen met hun kleinkinderen? Er zijn wel sterke aanwijzingen dat kinderen het virus zelden overdragen, al lopen veel van dergelijke onderzoeken nog. In Denemarken heeft de opening van scholen na vijf weken niet gezorgd voor een nieuwe golf uitbraken.

Op bezoek bij kwetsbare mensen

Mensen die in instellingen en tehuizen wonen, zoals ouderen en gehandicapten, mogen vanaf 15 juni één (vaste) bezoeker per persoon ontvangen. Een twintigtal verpleeghuizen heeft hier al met succes mee geëxperimenteerd, vanaf 25 mei volgen nog meer verpleeghuizen. De dagbesteding voor deze mensen gaat per 15 juni ook weer van start.

Uit eten en een terrasje pakken

Horeca mag vanaf 1 juni om 12:00 uur in de middag open. Bij de deur moet iemand staan die gasten vraagt of ze klachten hebben. Een reservering is verplicht, aan de bar hangen mag nog niet. De tafeltjes staan op anderhalve meter afstand, alleen mensen uit één huishouden mogen dichter bij elkaar zitten. Er mogen maximaal dertig gasten binnen zijn, het horecapersoneel niet meegerekend. Op terrassen mogen een onbeperkt aantal gasten zitten, op voorwaarde dat iedereen anderhalve meter afstand van elkaar houdt, gezinsleden dus uitgezonderd. Het kabinet erkent dat het lastig te checken valt voor horecapersoneel wie bij wie in een huis woont.

Wie wil dansen moet dat ook nog even buiten doen: clubs en discotheken blijven gesloten. En strandtenten blijven dus tijdens Hemelvaart en een groot deel van Pinksteren dicht, al mogen ze bij een afhaalloket wel een ijsje of koffie verkopen.

Bioscopen, theaters en concertzalen

We mogen vanaf 1 juni weer naar de film of een concert bijwonen. Tussen de bezoekers moeten minstens drie lege stoelen komen. De artiesten, acteurs en overige medewerkers tellen niet mee in de regel van maximaal 30 bezoekers. Bioscopen als Pathé zullen hun grootste zalen nog dichthouden, die zijn te ongezellig en onrendabel met zo weinig mensen. In de praktijk zijn cabaret- of toneelvoorstellingen die het moeten hebben van interactie met het publiek nog nauwelijks mogelijk. Ook grote voorstellingen als musicals niet, tot grote onvrede van de producenten die vrezen voor faillissementen. Evenementen en festivals zijn tot 1 september sowieso verboden. Als er geen nieuwe corona-uitbraken optreden wordt het maximum aantal bezoekers naar verwachting per 1 juli verhoogd naar 100 mensen. Dit geldt ook voor de horeca.

Musea en dierentuinen

Voor een dagje dierentuin of een museum moet je online een kaartje kopen voor een bepaald tijdsvak. Er mag een beperkt aantal mensen naar binnen. Je moet onderling afstand houden en je houden aan de uitgezette looprichting. Sommige te krappe afdelingen of paviljoens zijn nog gesloten. Kleine musea kunnen vanwege de afstandsregels ook nog niet open, check dus de websites. Lastig is ook dat het vervoer per ov alleen mag voor noodzakelijke reizen: een museumbezoek valt daar niet onder.

Bezoekers bij het olifantenverblijf in Artis. De dierentuin is weer open voor de leden, nadat op 16 maart de deuren sloten wegens de maatregelen rondom het coronavirus. Vanaf Hemelvaartsdag opent het helemaal de deuren. Wel moet er van tevoren een tijdslot worden gereserveerd. Beeld ANP

Muziek maken

Muziekverenigingen en ensembles mogen vanaf 1 juni binnen weer repeteren in groepen tot dertig personen, maar er loopt nog onderzoek naar het risico van zingen en blaasinstrumenten. Veel koren schorten de repetities dus nog even op.

Sporten

Op sportgebied is het opletten, want de regels zijn hier niet altijd even logisch. Nog steeds zijn slechts een beperkt aantal sporten buitenshuis toegestaan onder strenge voorwaarden, zoals tennis en golf. Fitnessscholen, maneges en squashbanen blijven dicht, maar mogen misschien eerder dan 1 september open. Daarover volgt volgende week meer nieuws. Een deel van de sportscholen heeft daarom de apparaten naar buiten verplaatst, dit mag als er ruimte genoeg is en de gemeente het toestaat.

Yoga of turnen is binnen nog niet toegestaan. Kinderen tot achttien jaar mochten al weer sporten, maar er zijn in ieder geval tot de zomer nog geen wedstrijden. Buiten mag er dus weer in kleine groepen vrij gesport worden, mits je afstand houdt. Op de racefiets is dit vanwege luchtzuiging veel meer dan anderhalve meter.

Baantje trekken

Zwembaden zijn onder strikte voorwaarden open. Het coronavirus schijnt niet van chloor te houden. Trek thuis je badpak of zwembroek vast aan en kom op de aangegeven tijd. In de meeste zwembaden zijn douches en toiletten nog dicht. Wat dit betekent voor het zwemwater? Dat brengt ons op het volgende item...

Plassen buiten de deur

Hiervoor geldt: alleen bij hoge nood. Strandtenthouders vrezen daarom wildpoepers tussen hun paviljoens nu het zulk mooi weer wordt. Ook in grote parken en bossen kan dit een probleem worden. Horeca heeft de wc’s namelijk alleen open voor gasten met een reservering. Even plassen met je kind bij McDonalds in het winkelcentrum is er dus nog niet bij. Campings mogen per 1 juni het sanitair ook nog niet openen. Pompstations wel. Een boze campinghouder uit het Overijsselse Balkbrug plaatste daarom als protest een benzinepomp naast het toiletgebouw op zijn camping. De wc’s in treinen en op stations zijn open en worden extra schoongemaakt.

Thuis werken en vergaderen

Het advies blijft: werk zoveel mogelijk thuis. De (echte) kantoormuis houdt dus nog even het rijk alleen. In ‘openbare’ gebouwen en werkplekken mogen mensen vanaf 1 juni weer met maximaal 30 personen vergaderen, wederom alleen als dat mogelijk is met anderhalve meter afstand. Vanaf 1 juli mag het weer met 100 personen.

Mondkapjes in het openbaar vervoer

De NS rijden vanaf dinsdag 2 juni weer volgens de reguliere dienstregeling, maar reizen mag alleen als dat ‘noodzakelijk’ is. Wat dat ‘noodzakelijk’ precies betekent is onduidelijk, nu ook musea, bioscopen en theaters weer beperkt open mogen. Een mondkapje is vanaf 1 juni verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar (je mag het zelf maken), op straffe van 95 euro boete.

In de trein zal de hoofdconducteur dit controleren, in tram en bus zijn er de vaste teams van boa’s die boetes uitdelen. De buschauffeur zal geen mensen tegenhouden. Volgens premier Rutte moet je een mondkapje ‘opdoen bij het instappen’ en kun je het ‘weer afdoen als je uitstapt op het perron’. Hoe het gaat als je overstapt, of het mondkapje dan telkens op en af mag? Volgens het RIVM moet je een mondkapje juist zo min mogelijk met je handen aanraken en na gebruik weggooien of uitwassen. De capaciteit is beperkt (40 procent in de trein), een groot deel van de stoelen is afgeplakt. Om de stroom reizigers niet te groot te laten worden, mogen middelbare scholieren nog niet met het ov. Het kabinet wil dat studenten alleen buiten de spits reizen tussen 11 en 3 uur, maar universiteiten protesteren hiertegen.

Middelbare scholen, ook het voortgezet speciaal onderwijs, gaan per 2 juni open en volgens het kabinet moeten ze die ruimte ook gebruiken om ‘echt fysiek les’ te geven, dus niet alleen mentoruurtjes of sportlessen. Beeld Patrick Post

Scholen weer open

Vanaf 8 juni gaan alle basisscholen weer helemaal open. Ouders moeten vanaf die datum weer meebetalen aan de kinderopvang, deze eigen bijdrage werd tot nu toe vergoed. Middelbare scholen, ook het voortgezet speciaal onderwijs, gaan per 2 juni open en volgens het kabinet moeten ze die ruimte ook gebruiken om ‘echt fysiek les’ te geven, dus niet alleen mentoruurtjes of sportlessen. Kinderen vanaf 13 jaar moeten onderling ook verplicht afstand houden, hoe scholen dit regelen wordt nog een hele puzzel. Hele klassen in één lokaal is niet mogelijk. Scholen moeten zelfs het vervoer regelen voor leerlingen die verder wonen dan 8 kilometer, zij mogen niet in het ov. Mbo’s, hogescholen en universiteiten mogen vanaf 15 juni weer open, voorlopig alleen voor tentamens en praktijklessen.

Op vakantie?

Campings mogen open vanaf 1 juni, alleen voor gasten die eigen sanitair meenemen. Huisjesparken waren al open, net als sommige hotels, daar gaan de voorzieningen per 1 juni weer beperkt open. Premier Rutte raadde mensen eerder af nu alvast plannen te maken voor de zomervakantie. Dinsdagavond wilde hij nog niet op verdere vragen ingaan. Diverse vakantielanden zoals Italië en Griekenland hebben versoepelingen aangekondigd, maar de verschillen zijn groot. Vliegverkeer lijkt nog zeer beperkt mogelijk. Binnen de EU, waar in principe vrij verkeer geldt, vindt daarom overleg plaats, aldus Rutte, over het toerisme. Onder andere over vragen als: wat doen we met reizigers die terugkeren via Schiphol, moeten die getest of in quarantaine?

Testen voor iedereen?

Vanaf 1 juni belooft het kabinet dat iedereen met klachten zich meteen mag laten testen. Zonder te wachten en zonder tussenkomst van de huisarts of bedrijfsarts. Er komt een landelijk nummer waarmee mensen de GGD kunnen bellen. Minister Hugo de Jonge van volksgezondheid verwacht ongeveer 30.000 testen per dag, dat aantal wordt nu nog lang niet gehaald. En er zijn meer onzekerheden. GGD’s hebben nu nog lang niet voldoende personeel voor al het bron- en contactonderzoek na een geconstateerde besmetting. Naar schatting zijn 3200 mensen nodig, volgende week zijn volgens de minister pas 800 mensen. Ook moet de uitslag van de test binnen een dag bij de mensen zijn (nu minstens twee) en moeten alle patiënten ook een telefoontje krijgen of ze zich houden aan de quarantaine. Want die regel verandert niet: bij klachten binnenblijven, en bij een besmetting twee weken verplicht in quarantaine met alle huisgenoten.

