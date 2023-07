Spoorboekje: wanneer zijn de nieuwe verkiezingen en wat moeten partijen doen?

Het kost tijd om de gang naar de stembus voor te bereiden. Zo moeten nieuwe partijen de kans krijgen zich te registreren, hebben partijen tijd nodig om kandidatenlijsten samen te stellen en moeten gemeenten stembureaus regelen. Nederland stemt traditiegetrouw op woensdagen. Dat betekent dat op z’n vroegst 15, 22 of 29 november in aanmerking kunnen komen.

Volgens de voorzitter van de Kiesraad, Wim Kuijken, moet er ook rekening mee worden gehouden dat gemeenten pas vier maanden geleden een dubbele verkiezing hebben gehouden. Op 15 maart dit jaar gingen de Nederlandse kiezers naar de stembus voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Daarom verdient een ‘verantwoorde voorbereidingstijd voor de organisatie bijzondere aandacht’ bij het bepalen van een nieuwe verkiezingsdatum, aldus Kuijken.

Stap 1: ontslag aanbieden bij de koning

De demissionaire premier Mark Rutte gaat nu eerst zo snel mogelijk naar koning Willem-Alexander om het ontslag van het kabinet aan te bieden. De koning ontbindt dan de Tweede Kamer. Bij dat besluit wordt ook de datum van de verkiezingen vastgesteld. “Er kan enige tijd zitten tussen de val van het kabinet en de ondertekening van het ontbindingsbesluit”, zodat de verkiezingen verantwoord kunnen worden voorbereid, legt de Kiesraad uit.

Wanneer de Kamer wordt ontbonden, wordt ook besloten wanneer kandidaten zich voor de verkiezingen kunnen melden. 44 dagen daarna wordt dan gestemd, aldus de Kiesraad. Voor het hele proces staat maximaal drie maanden.

Als er partijen aan de nieuwe Kamerverkiezingen willen deelnemen, moeten zij daartoe een registratieverzoek doen. Dat moet gebeuren 42 dagen voor de dag dat de deelnemende partijen hun kandidatenlijsten moeten inleveren. Partijen die deze kabinetsperiode zijn afgesplitst, zoals Wybren van Haga, kunnen zich onder een andere naam laten registreren.

Wat gaat Omtzigt doen?

Grote vraag bij de komende verkiezingen zal zijn of Pieter Omtzigt, die zich van het CDA heeft afgekeerd en als eenpitter in de Kamer zit, met een eigen partij aan de verkiezingen zal meedoen. Hij heeft tot dusver nog niet gereageerd op de kabinetsval.

Voor politieke partijen, zeker de relatief nieuwe, is er ook werk aan de winkel. Zij moeten zo'n anderhalve maand voor de verkiezingsdatum hun lijsten met kandidaten voor de zetels in de Tweede Kamer aanleveren. Voor die tijd kunnen ze de bijbehorende identiteitspapieren al laten controleren. De Kiesraad controleert die kort daarna en stelt daarna in een openbare zitting de geldigheid vast van namen en partijnamen, en geeft de partijen hun nummer op het stembiljet. Zo'n maand voor de verkiezingen zijn de lijsten helemaal definitief.

Werk aan de winkel voor BBB

Vooral voor een nieuwe partij als BBB zal het hard werken worden om de lijst te vullen. Het afgelopen jaar was de partij al keihard bezig genoeg kandidaten te werven voor de Provinciale Staten en Eerste Kamer.

De Tweede Kamer gaat maandag al in debat over de val van het kabinet, zei premier Mark Rutte vrijdagavond. De premier zou eigenlijk naar het aardbevingsgebied in Groningen gaan, onder meer naar aanleiding van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie die de gaswinning onderzocht. Dat bezoek wordt verzet.

Maandagochtend om 10.15 uur legt Rutte een verklaring af tegenover de Tweede Kamer, meldt het dagelijkse bestuur van de Kamer. Vlak daarna doet oppositieleider Geert Wilders officieel een verzoek om nog dezelfde dag een debat te laten volgen.

Het is ook aan de Tweede Kamer om snel te bepalen welke onderwerpen en beslissingen het nu demissionaire kabinet Rutte IV nog mag nemen. Normaal gezien mag een demissionair kabinet geen controversiële besluiten nemen. Dat zal nog een heel karwei worden.

