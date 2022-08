Spannende tijden voor D66: Kaag ziet stikstofdoelen wankelen

De openlijke tweespalt in het kabinet is vooral voor één partij riskant. D66 ziet de stikstofdoelen wankelen – en meer dan dat.

D66-vicepremier Sigrid Kaag kreeg de microfoons onder de neus geduwd, toen ze woensdag na één dag afwezigheid wegens ziekte weer arriveerde bij de ministerraad. De pers wilde weten: of Kaag CDA-leider Wopke Hoekstra nog wel vertrouwt? Kon ze ter plekke dat vertrouwen even uitspreken of niet?

Kaag keek wel uit om letterlijk ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen. Elke zin die kopstukken uit het kabinet momenteel over elkaar uitspreken kan politiek voor nieuwe onrust zorgen. Het kabinet verkeert in zwaar weer, zo is voor het hele land zichtbaar geworden. De onderlinge verhoudingen staan onder hoogspanning omdat het CDA in het openbaar volop de confrontatie blijft zoeken over stikstof.

Die openlijke tweespalt in het kabinet is in de eerste plaats een probleem voor premier Mark Rutte, de regeringsleider. Maar meer nog is het een probleem voor D66-leider Sigrid Kaag, die zich op mag maken voor spannende weken. De coalitie heeft een beslissing voor zich uitgeschoven tot het moment dat stikstof-‘gespreksleider’ Johan Remkes klaar is met zijn missie in agrarisch Nederland. Eigenlijk mag die het gaan zeggen.

Niet meer heilig

D66 heeft daarbij het meeste te duchten. Het probleem voor D66 doemde levensgroot op in het Kamerdebat van dinsdag. Aan de ene kant verzekerden de andere drie partijen dat zij nog steeds de afspraken uit het coalitieakkoord steunen. “En daar gaat het om”, hoopte D66-fractievoorzitter Jan Paternotte maar.

Aan de andere kant herhaalt het CDA om de andere zin dat het jaartal van 2030 “niet meer heilig is”, wat neerkomt op een streep door een belangrijke stikstofafspraak in het kabinet. En ook VVD en ChristenUnie lijken daar wel oren naar te hebben. Opvallend is hoe VVD en ChristenUnie in het Kamerdebat op hun woorden letten.

Maar liefst 118 keer kwam het jaartal voorbij het Kamerdebat, omdat het CDA het telkens aanhaalde en ook omdat de linkse oppositie probeerde te porren: omhelzen de andere regeringspartijen het nog? De VVD en de ChristenUnie noemden 2030 niet één keer concreet als doel.

Premier Rutte had hooguit cryptische opmerkingen zoals: “Stel je voor dat ik gezegd had: laten we maar níet voor 2030 gaan”. Van de coalitiepartijen bevestigde alleen D66 letterlijk: 2030 staat.

Gaat D66 dat als enige tegenhouden?

Voor D66-leider Sigrid Kaag is de complicatie dat het speelveld voor de onderhandelingen opeens is verlegd. Het ‘proces-Remkes’ moet zijn werk gaan doen, vindt premier Rutte. VVD, D66, CDA en ChristenUnie leggen de afloop van de stikstofdiscussie voor een belangrijk deel in handen van Johan Remkes.

Waar hij mee komt, wordt de start voor het gesprek in de ministerraad. Als Remkes – tevens oud-formateur van dit kabinet – over enkele weken voorstelt om toch de stikstofplannen op cruciale punten aan te passen, mag Kaag het zeggen. Gaat D66 dat als enige tegenhouden?

Aan het regeerakkoord heeft D66 op die manier opeens veel minder dan eerder gedacht – dat zal Kaag zorgen baren. Want D66 haalde bij de verkiezingen relatief het meeste binnen. De Telegraaf riep D66 na de formatie nog uit tot de absolute ‘winnaar’ van de kabinetsformatie. Voor Kaag is het regeerakkoord de verzekeringspolis.

‘Het gaat niet om personen’

VVD en CDA zetten een half jaar geleden hun handtekening onder tal van diepe D66-wensen, maar krijgen nu alsnog te maken met geluiden uit de achterban dat er ‘te veel aan Kaag is weggegeven’.

Kaag moet zich de komende weken beraden hoe D66 zich gaat opstellen nu het CDA hardhandig het regeerakkoord probeert open te breken op precies het punt dat naast klimaat voor D66 belangrijk is.

Tegenover de microfoons onthield de D66-vicepremier zich woensdag op het Binnenhof diplomatiek van commentaar op collega-minister Hoekstra. “Het gaat niet om personen”.

Kaag wilde wel graag uitleggen wat volgens haar het recept is binnen een coalitie van vier partijen die soms zeer verschillend denken. “Het gaat om de verantwoordelijkheid die wij gezamenlijk dragen. En om de afspraken waar wij voor getekend hebben en als kabinetsleden voor aan de lat staan.”

