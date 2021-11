SP Rotterdam dreigt zich van moederpartij af te splitsen

Het conflict tussen de landelijke SP en enkele grote afdelingen verhardt. Na de afdeling Utrecht is nu ook het bestuur in Rotterdam van bovenaf op non-actief gesteld en vervangen door een interim-bestuur. De Rotterdamse SP overweegt nu onder een andere naam mee te doen aan de raadsverkiezingen.

Aanleiding voor het besluit is het handhaven van geroyeerde leden op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van maart. Recent zijn verspreid door het land zo’n veertig leden uit de partij gezet omdat zij deel uitmaken van marxistische discussieclubjes of de voormalige SP-jongerenvereniging. Het partijkader beschouwt deze groepen als partijen binnen de partij. De leden van de afdeling Rotterdam, Utrecht en Gouda besloten onlangs dat zij de geroyeerde leden op de lijst willen handhaven.

‘Overgenomen’ door de landelijke partij

In een brief aan de Rotterdamse leden schrijven partijvoorzitter Jannie Visscher en secretaris Arnout Hoekstra dat alleen SP-leden op een lijst kunnen staan. “Op dit moment ziet het partijbestuur van de SP dan ook helaas geen andere mogelijkheid meer dan het schorsen van het bestuur van de SP-afdeling Rotterdam.” In een tijdelijke bestuurscommissie zijn landelijk bestuurslid Gerrie Elfrink, ‘afdelingscoach’ Lieke van Rossum en voormalig partijsecretaris Lieke Smits aangesteld.

De Rotterdamse afdelingsvoorzitter Tijs Hardam, zelf ook geroyeerd, is niet verrast door de stap van het partijbestuur. “Ik wil weten wat het interim-bestuur precies van plan is. Als de leden blijven zitten zonder mandaat, dan is onze afdeling gecoupt, overgenomen door de landelijke partij.” In dat geval, zegt Hardam, kan en wil de afdeling Rotterdam niet meer binnen de SP verdergaan.

Tijdens een recente ledenvergadering steunde een meerderheid van de Rotterdamse leden moties om zelfstandig verder te gaan, mocht de afdeling op afstand van de moederpartij gezet worden. Hardam: “Als de tijdelijke commissie de macht overneemt, dan gaan wij de SP voortzetten onder een andere vlag.”

Tumultueuze vergadering

Het Rotterdamse bestuur heeft de steun van de fractie, nu met twee zetels vertegenwoordigd in de raad. Fractievoorzitter Aart van Zevenbergen wil met de leden en het afdelingsbestuur in gesprek over een oplossing. “Een oplossing waar de Rotterdammers het meeste baat bij hebben. Die willen geen SP zien die afgebroken wordt door de landelijke partij omdat Rotterdam steun blijft geven aan kritische leden.”

Een scheuring in Rotterdam, waar de partij ooit werd opgericht, zou uitermate pijnlijk zijn voor de SP. In Utrecht, Amsterdam en Gouda spelen vergelijkbare problemen. Vorige week stemde een meerderheid van de leden in Utrecht tijdens een tumultueuze vergadering in met de komst van een tijdelijke bestuurscommissie onder leiding van oud-Kamerlid en voormalig wethouder Paulus Jansen.

De leden stemden in nadat gedreigd werd dat de Utrechtse afdeling uit de partij gezet zou worden. Jansen wil met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar, een kandidatenlijst samenstellen zonder geroyeerde leden. In Utrecht werden negen leden uit de partij gezet, vooral omdat zij lid zijn van jongerenafdeling Rood.

Huiselijk geweld verzwegen

In Gouda schaart de afdeling zich achter het geroyeerde lid op de kandidatenlijst. De afdeling wacht het bij het partijbestuur ingediende beroep tegen het royement af, voordat het besluit hoe verder te gaan. De afdeling Amsterdam koos eerder Tiers Bakker, die sympathiseert met Rood, als lijsttrekker. Maar Bakker trok zich terug toen naar buiten kwam dat hij een arrestatie wegens huiselijk geweld verzwegen had tegenover de partij.

De SP dreigt lijsten voor de raadsverkiezingen terug te trekken waar geroyeerde leden van jongerenafdeling Rood op staan. Deelname in Utrecht, Rotterdam en Gouda komt zo in gevaar.