SP pleit voor een minimumloon van 16 euro en een tijdelijke stop op arbeidsmigratie

De Socialistische Partij (SP) wil het minimumloon verhogen naar 16 euro bruto per uur. Dat is een van de uitgangspunten in het concept-verkiezingsprogramma van de SP, dat vrijdag is gepresenteerd. Het bedrag van 16 euro is eerder voorgesteld door vakbond FNV. Sinds 1 juli is het wettelijk minimumloon (voor 21-jarigen en ouder) vastgesteld op 11,51 euro. Dat is al ruim 10 procent hoger dan vorig jaar.

Andere speerpunten in het SP-programma zijn meer mogelijkheden om vastgoedbazen te onteigenen bij leegstand, invoering van een bindend correctief referendum en forse beperkingen op de komst van arbeidsmigranten.

‘Nu er schoon schip is gemaakt in Den Haag, gaan wij ons land weer opbouwen’, stelt Lilian Marijnissen, die ook bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november de SP-lijst trekt.

Marktwerking in de zorg

Haar partij wil de marktwerking in de zorg en in de publieke sector in het algemeen een halt toeroepen. De eigen bijdrage in de zorg zou moeten worden afgeschaft. Ook pleit de partij al enige tijd voor ‘radicale democratisering’ in allerlei vormen, van het nationaliseren van energiebedrijven tot meer zeggenschap voor werknemers van grote bedrijven.

Vanwege misstanden bij onder meer huisvesting en tewerkstelling van arbeidsmigranten pleit de SP voor een tijdelijke stop van dit soort migratie (ook vanuit andere EU-landen), totdat er een werkend systeem met werkvergunningen op de rails staat. Beide voorstellen staan op gespannen voet met het vrije verkeer van werknemers binnen de EU.

Het verkiezingsprogramma wordt definitief vastgesteld op het SP-congres van 23 september. De partij heeft eerder al laten weten haar financiële onderbouwing niet te laten doorrekenen door het Centraal Planbureau, wat de meeste partijen wel laten doen.

