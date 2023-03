SP-kandidaat Lies van Aelst: ‘De meerwaarde van Zestienhoven is nihil’

Officieel heet het Rotterdam The Hague Airport, zo’n naam die suggereert dat Zuid-Holland een grote, internationale luchthaven heeft, maar SP-Statenlid Lies van Aelst spreekt liever over vliegveld Zestienhoven. “Uit mopperigheid”, vertelt ze. “Die marketingnaam is alleen bedoeld om groei te stimuleren.”

Dat vliegveld, net ten noorden van Rotterdam, is volop in het nieuws nu het ministerie van infrastructuur moet besluiten over uitbreiding van het aantal vluchten. Omliggende gemeenten willen geen groei. Van Aelst gaat een stuk verder: de luchthaven moet dicht.

Waarom is dat nodig?

“Vliegveld Zestienhoven veroorzaakt veel schade, voor het milieu, voor omwonenden. Terwijl de economische bijdrage van de luchthaven nihil is. Er zijn weinig arbeidsplaatsen mee gemoeid. En het vliegveld zit de woningbouw ook in de weg. Vanwege de stikstofcrisis kan er nauwelijks gebouwd worden. Onder de streep blijft er één conclusie over: Zestienhoven moet dicht.”

Mensen willen op reis kunnen, op vakantie. Wat heeft de SP hun te bieden?

“Schiphol ligt vlakbij, dus de bereikbaarheid van een vliegveld is hier niet het probleem. Er wordt op dit moment heel veel geld weggegeven aan Zestienhoven en de luchtvaart. Ze betalen weinig voor de grond en over de kerosine hoeft geen belasting te worden betaald. Dat geld moet worden geïnvesteerd in goede internationale treinverbindingen. Er wordt vanuit Nederland nog altijd volop gevlogen op Parijs, Berlijn en Londen. Dat is absurd. Ik ben laatst zelf met de trein naar Florence geweest. Dat duurt iets langer, maar het is prima te doen. Het moet wel betaalbaarder.”

Vluchten van Zestienhoven kunnen niet zomaar naar Schiphol worden verplaatst, daar is het al druk.

“De SP wil de overlast zeker niet verplaatsen. Schiphol profileert zichzelf als een hub, een plek waar mensen vooral overstappen op andere vluchten. Het is niet meer dan een verdienmodel. Ik snap best dat mensen een keer naar de Cariben willen. Dat kan prima vanaf Schiphol. Er moet juist minder ruimte komen voor overstappers.”

U wilt een woonwijk op de plek van Zestienhoven. Daar is weinig enthousiasme voor.

“Het plan is al bedacht en heet Rotterdam Central Park. Het huidige rechtse stadsbestuur van Rotterdam is er tegen, maar daarmee is het idee niet afgeschoten. Het blijft een goed plan.”

