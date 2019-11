SP dient initiatiefwet in om de sociale werkplaats terug te krijgen

De SP komt met een initiatiefwet om de sociale werkplaats nieuw leven in te blazen. Eerder sprak de Tweede Kamer al uit dat er een landelijk netwerk moet blijven bestaan van sociale werkplaatsen. De SP wil dit wettelijk regelen. SP-Kamerlid Jasper van Dijk vindt ook dat er meer geld nodig is voor de ‘sociale werkplaats nieuwe stijl’ zodat er meer mensen in dienst kunnen komen.

Vorige week constateerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat de Participatiewet niet werkt. Wie niet op eigen kracht het minimumloon kan verdienen, zou aan het werk worden geholpen bij gewone bedrijven. Wie daar ook niet mee kan komen, zou een ‘beschutte baan’ krijgen via de gemeente.

De zogeheten ‘participatiebanen’ (met subsidie) komen er wel bij het bedrijfsleven, maar beschut werk bij gemeenten blijft achter. Bovendien zijn tot op heden de makkelijkste en de beste uitkeringsgerechtigden en arbeidsbeperkten aan de slag geholpen. De moeilijkste groep zit vaak nog thuis. De PvdA, die in het kabinet met de VVD de Participatiewet in 2015 invoerde, is sinds een paar jaar ook voorstander van de herinvoering van de sociale werkplaats.

‘Fatale fout’

Jasper van Dijk van de SP zegt: “Een hele groep valt tussen de wal en het schip. In een beschaafd land hebben wij ook voor deze mensen werk. Het sluiten van de sociale werkplaats is een fatale fout geweest.” Hij dient deze week bij de behandeling van de begroting voor sociale zaken al een voorstel in om 580 miljoen euro extra te besteden aan de sociale werkplaatsen zodat die meer mensen aan kunnen nemen. Extra geld wil hij ook regelen in de initiatiefwet. “Dan krijgen meer mensen een opleiding, ze kunnen aan het werk en eventueel doorstromen naar een baan bij het bedrijfsleven. Ze hebben een plek waar ze terecht kunnen, een veilige haven.”

In een discussienota pleitte het Wetenschappelijk Instituut van het CDA begin deze maand ook voor de terugkeer van een sociale werkplaats. Het CDA in de Tweede Kamer verklaarde eerder dat de sociale werkplaatsen die en nog zijn, moeten blijven bestaan. Kamerlid René Peters: “Het is duidelijk dat we iets nodig hebben om de moeilijkste groep aan het werk te helpen. Gemeenten kunnen nu ook al een sociale werkplaats nieuwe stijl opzetten. Als ze daarvoor meer geld nodig hebben, moeten we daar iets op verzinnen.”

