SP breekt met jongerenvereniging, maar discussie over koers blijft

De SP breekt definitief met haar jongerenvereniging Rood. Een onderzoekscommissie concludeert dat de verschillen tussen het partijbestuur en het bestuur van jongerenclub ‘onoverbrugbaar’ zijn. Ondertussen smeult het conflict over de partijkoers door.

Uit een gesprek dat de commissie organiseerde tussen de twee besturen bleek dat een breuk onvermijdelijk was. Rood vindt dat haar leden lid mogen zijn van het Communistisch Platform (CP), het SP-bestuur vindt dit ontoelaatbaar. De SP ziet CP als een politieke partij, en de partijstatuten staan een dubbel partijlidmaatschap niet toe. Rood-leden die lid zijn van het CP weigeren dat lidmaatschap op te geven.

De commissie, onder leiding van voormalig Kamerlid Nine Kooiman, is kritisch over het partijbestuur. Sinds 2019 werd het contact tussen de jongerenorganisatie en de moederpartij steeds beperkter. In die periode daalde het aantal leden en de hoeveelheid activiteiten die Rood organiseerde. “Het is zorgelijk dat het partijbestuur niet eerder heeft geprobeerd om het tij te keren”, staat in het rapport. Ook vond er pas een gesprek plaats toen de boel al was geëscaleerd.

Bestuur SP erkent in gebreke te zijn gebleven

Het partijbestuur onderschrijft de conclusies en erkent zelf in gebreke te zijn gebleven. Op een partijraad eind juni moeten de afdelingsvoorzitters akkoord gaan met de voorgenomen breuk met Rood en de conclusies en aanbevelingen uit het rapport. In september wil de SP met de partijraad in gesprek over een nieuwe jongerenafdeling. De onderzoekscommissie adviseert om die binnen de partij te organiseren. Rood was een ‘externe’ vereniging. Zo kon Rood subsidie ontvangen, maar ook zelfstandig de statuten aanpassen. De commissie raadt het partijbestuur aan om in de toekomst meer controle te houden over de jongeren en vooraf af te spreken op welke onderwerpen het mag ‘schuren’ met de moederpartij.

Voorzitter Olaf Kemerink van Rood, wiens verkiezing ná zijn royement als SP-lid leidde tot de escalatie van het conflict, onderschrijft dat het conflict ‘onoverbrugbaar’ is geworden. Op een aantal punten is hij het met de analyse van de onderzoekscommissie oneens. Bijvoorbeeld dat Rood een club voor universitair geschoolden is geworden die mbo’ers te weinig aanspreekt. Ook weerspreekt Kemerink dat zijn vereniging de afgelopen jaren weinig acties heeft georganiseerd.

Voorstel om Rood weer in te lijven

Hij hoopt dat een meerderheid van de afdelingsvoorzitters op de partijraad een voorstel zullen steunen om Rood weer bij de SP in te lijven. Daarvoor moet de SP dan wél dubbel partijlidmaatschap toestaan, of het CP niet langer als een partij zien. Op eerdere partijbijeenkomsten was een flink deel van de leden al zeer kritisch op de handelwijze van de SP rond het conflict. Desondanks steunde een meerderheid steeds de aanpak van het partijbestuur.

Ondertussen probeert een andere groep leden, het Marxistisch Forum, de partij naar links te trekken met kandidaatstellingen voor het partijbestuur. Een van hun voorstellen is om Rood weer aan te merken als officiële jongerenorganisatie en de royementen terug te draaien. Het Marxistisch Forum vindt dat de partijtop ‘verrechtst’ is en te veel flirtte met een plek in het kabinet. Ook Rood verzette zich hevig tegen kabinetsdeelname. Veel jongeren vermoedden dat hun kritiek op de politieke koers de werkelijke reden was voor het conflict met het partijkader.

