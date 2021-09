Sophie Hermans is het nieuwe geheime wapen van de VVD

Noem het ‘voortschrijdend inzicht’, zegt de VVD-fractie. Over klimaat, maar ook over marktwerking heeft de VVD-fractie voortaan een ander geluid. Dat werd woensdag met verve uitgedragen door fractieleider Sophie Hermans. Zij wil uitstralen dat de VVD bereid is serieus te luisteren naar anderen, en zichzelf niet vastgraaft in het eigen gelijk.

Zo meldde Hermans openlijk dat eerdere VVD-keuzes niet de juiste zijn geweest. “Ik zal er heel eerlijk over zijn: de VVD-fractie heeft de afgelopen jaren niet vooropgelopen in klimaatbeleid.” De fractie wil het voortaan met klimaat ‘anders doen’ en staat open voor overleg. Inmiddels ziet de VVD het grote belang van het erkennen van aanpakken van de klimaatproblemen. “Er is geen tijd te verliezen. De tijd van dralen is voorbij.” Wel blijft de fractie van mening dat klimaatplannen ‘haalbaar en betaalbaar’ moeten zijn.

Het optreden van VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans was een van de opmerkelijke momenten bij de algemene politieke beschouwingen. Met een uitgestoken hand naar andere fracties wil de VVD de politieke impasse in Den Haag proberen te doorbreken. VVD-premier Rutte zat er goedkeurend naar te luisteren.

Fouten

Hermans’ pogingen om namens de VVD-fractie bruggen te slaan doen enerzijds denken aan de soepele manier waarop Rutte zelf voorheen als VVD-premier samenwerking zocht met links en rechts. Maar de toon is anders. Hermans hield de Tweede Kamer voor dat ‘luisteren en oprecht geïnteresseerd zijn’ de enige manier is om politieke oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar Nederland voor staat. Ze meldde spontaan dat ze zelf als Kamerlid de afgelopen jaren fouten heeft gemaakt. “Ik hield de ramen en deuren van mijn heilige huisjes stevig dicht”, zei ze over marktwerking in de zorg.

Bij het grote publiek is de 40-jarige VVD’er nog minder bekend, maar in de kabinetsformatie speelt ze al een grote rol. Sophie Hermans is de grote vrouw achter Rutte. Bij de formatie is zij zijn secondant en steun en toeverlaat. Ze leidde ook de VVD-verkiezingscampagne van afgelopen voorjaar, die de partij een klinkende overwinning bezorgde. Eerder was ze Kamerlid en daarvoor de politiek assistent van Rutte.

Signaal

In haar andere rol als de vrouw die momenteel de VVD-fractie leidt, geeft Hermans in de Tweede Kamer nu het signaal af dat de VVD wil luisteren. Zij belooft een ‘oprechte poging om te kijken of we met elkaar een aantal stappen kunnen zetten’. Er is ook de belofte dat de VVD handreikingen wil doen. Er valt met de fractie te praten over hoe de 1 miljard euro besteed kan worden die het kabinet heeft klaarstaan voor acute problemen in het land.

De manier waarop Hermans de hand uitsteekt, levert haar lof op, maar ook kritiek. GroenLinks zegt de poging om de hand te reiken te waarderen. Maar Hermans stelt zich volgens GroenLinks nog te veel op alsof de VVD-fractie degene is die bepaalt hoe het geld uit de begroting wordt uitgeven. Met de PvdA had Hermans een harde botsing.

Maar D66 complimenteert de VVD-fractieleider al om de ‘prettige toon’. Dat is een opsteker voor de VVD, want volgende week zitten VVD en D66 weer samen met het CDA aan tafel in de kabinetsformatie. Het CDA klinkt terughoudender over het nieuwe geluid van de VVD, en voelt naast respect ook ‘een randje van ongemak’, aldus CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma. Ook hij zit volgende week weer met Hermans aan tafel.

