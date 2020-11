‘Sociale Zaken wilde liefst van de hele toeslagenwetgeving af’

Dat stelt voormalig directeur-generaal Marcelis Boereboom van Sociale Zaken vandaag tijdens dag vier van de parlementaire verhoren Kinderopvangtoeslag. “We voelden in 2014 groot ongemak met deze wet en wilden er snel vanaf. Daar hebben we toen op ingezet. Maar als u het mij nu vraagt, we leven bijna in 2021, hadden we ook tegelijkertijd het andere spoor moeten volgen en een noodwet moeten maken om de scherpe randjes eraf te halen.” Het ging om de goedwillende ouders die niet de hele eigen bijdrage voor de kinderopvang hadden betaald en vervolgens de toeslag over het hele jaar moesten terugbetalen. Dat heette de ‘alles-of-niets’-aanpak.

De topambtenaar vond de wet verkeerd, omdat er te veel van burgers werd gevraagd, en de regeling juist ouders met lage inkomens het hardst zou treffen als ze niet aan de regels voldeden.

Boereboom erkent dat de Belastingdienst diverse keren bij Sociale Zaken om ruimte heeft gevraagd anders met de schrijnende gevallen te mogen omgaan. In december 2014 werd hierover een deskundigenoverleg gehouden met ambtenaren van de Belastingdienst en SZW. Afgesproken werd toen dat de toenmalige minister Asscher van sociale zaken hierover voor de kerst nog een notitie zou ontvangen. Die heeft Asscher nooit gekregen, zegt de topambtenaar. Het verzoek van de Belastingdienst werd op het ministerie zelfs helemaal niet meer besproken. Ook Boereboom vroeg als direct verantwoordelijke zelf nooit meer naar de notitie. Waarom niet? “Ik denk dat er geen makkelijke oplossing was. Er was jurisprudentie. Het was gewoon te moeilijk. Maar ik baal er wel van dat ik er niet zelf op terugkwam.” Een half jaar later, half 2015, meldt de ambtelijke top alleen aan minister Asscher dat het ministerie van financiën het onderwerp blijkbaar heeft laten vallen.

Vanaf 2016 is er een nieuwe directeur Kinderopvang bij SZW, Maaike van Tuyll. Zij vertelt de commissie dat ze in de overdracht niets over de rigide terugvordering van toeslagen en het fraudebeleid gemeld kreeg. Ook haar collega bij Toeslagen, Gerard Blankestijn, verteld haar hier niets over. Ze hoorde pas begin 2018 voor het eerst over de schrijnende terugvorderingen bij toeslagouders, zegt ze. Van Tuyll vindt het ‘idioot’ dat je de hele toeslag moet terugbetalen als je een deel van de eigen bijdrage niet hebt betaald. Ze schrok ook enorm van het rapport van de ombudsman in 2017. Die stelde dat de Belastingdienst niet eens volgens de eigen regels werkte. Ze vroeg toen opheldering aan Financiën en kreeg de verzekering dat de toeslagen niet meer gedurende het jaar werden stopgezet. Ook werd ouders beter gewezen op de mogelijkheid bezwaar en beroep aan te tekenen.

De inzet van het ministerie van sociale zaken was jarenlang geweest om de toeslag rechtstreeks aan kinderopvangbedrijven uit te betalen. Maar een wetsvoorstel hierover kreeg geen steun van de Kamer en werd ingetrokken. Sindsdien richt SZW zich wel op het verbeteren van de huidige wet en is ze ook betrokken bij de herstelbetalingen. “Maar je kan het niet meer goedmaken”, zegt Boereboom. “Mensen zijn vreselijk klem komen te zitten en je kunt het niet meer verbeteren. Dat zit mij vreselijk dwars.”

