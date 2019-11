Snoeiharde kritiek op Bijleveld over onjuist informeren Kamer en verzwijgen burgerdoden

De Tweede Kamer pikt het niet dat ze verkeerd is geïnformeerd over het bombardement op Hawija in 2015.

Minister Ank Bijleveld van defensie moest dinsdag in de Tweede Kamer vechten voor haar politieke leven. Snoeiharde kritiek van de oppositie, op z’n best onbegrip van de coalitie: Waarom heeft Bijleveld niet eerder verteld dat Nederlandse F-16’s burgerslachtoffers maakten in Irak?

Voor de Kamer staat er in het felle debat één ding op het spel: haar recht op informatie. Wie dat schendt, begaat een politieke doodzonde. Daarbij wordt Bijleveld niet op haar woord geloofd, al biedt ze excuus aan voor het verkeerd informeren van de Kamer door haar voorganger. Jeanine Hennis (VVD) meldde de Kamer eind juni 2015 dat Nederland niet betrokken was bij burgerslachtoffers door luchtaanvallen in Irak, terwijl ze toen al beter wist.

Bijleveld bevestigde maandag aan de Kamer waarover media onlangs berichtten: dat bij een luchtaanval van Nederlandse F-16’s op een bommenfabriek van Islamitische Staat in het Iraakse Hawija op 2 juni 2015 tientallen burgerdoden zijn gevallen. Nederland vloog boven Irak van 2014 tot 2016 en in 2018.

Al een week na de luchtaanval bekend

Kamerleden van onder meer D66, GroenLinks en SP eisen zwart-op-wit bewijzen. Het debat cirkelt om twee kernvragen: wanneer precies wist Bijleveld dat haar voorganger de Kamer onjuist had geïnformeerd? En waarom bracht Bijleveld zelf de Kamer niet eerder op de hoogte van de burgerslachtoffers in Irak?

De minister is nog maar net begonnen aan haar antwoorden, als ze zelf olie op het vuur gooit. Pas afgelopen vrijdag, zo vertelt ze, ontdekte ze ‘bij een laatste check’ dat haar voorganger Hennis in 2015 ‘niet correct’ was geweest. Uit het feitenrelaas dat Bijleveld voorafgaand aan het debat vrijgeeft, blijkt dat Hennis door de Amerikanen al een week na de luchtaanval op de hoogte is gebracht van de burgerdoden. Alleen Nederlandse F-16’s vlogen die nacht. De Amerikanen citeren in hun onderzoek ‘openbare bronnen’ die stellen dat het gaat om zeventig doden. Volgens Bijleveld is het aannemelijk dat ook andere bewindspersonen zoals premier Rutte hiervan wisten. Maar op 23 juni houdt Hennis de Kamer voor: geen sprake van Nederlandse betrokkenheid.

Het veroorzaakt ongeloof bij de Kamerleden. Niet alleen over Hennis’ leugen, al wil Bijleveld dat woord niet in de mond nemen. D66-Kamerlid Salima Belhaj: “Ik kan me niet voorstellen dat er bij uw aantreden geen map op uw bureau lag, waarin stond: pas op, gevoelig dossier.” SP-Kamerlid Sadet Karabulut: “Dit is nog veel erger dan gedacht.” Temeer, stelt Karabulut omdat ook het OM de incidenten in Irak heeft onderzocht. “Wat is dat dan nog waard?” GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks: “Dit is zo’n flagrante leugen. Daar moet u toch voor gewaarschuwd zijn bij uw overdracht?”

'Democratie onwaardig’

Alleen CDA en VVD kunnen – aarzelend gevolgd door de ChristenUnie – de verdedigingslijn volgen die Bijleveld inzet. Die houdt ze de hele avond vol: vanwege de veiligheid van de operatie en de vliegers kon ik niet eerder iets zeggen, maar ik werk al heel lang aan transparantie. Coalitiegenoot D66 is niet overtuigd. Belhaj wijst erop dat al voor Bijlevelds aantreden de Kamer aandrong op meer transparantie over militaire operaties. Meerdere Kamerleden houden Bijleveld voor dat Nederland meer moet doen om de schade aan slachtoffers te vergoeden.

Het is SP’er Karabulut, die Defensie al jaren achtervolgt met kritische Kamervragen op dit punt, die aan het begin van de avond nog een essentiële vraag stelt. Als Nederland oorlog voert, moeten wij nog langer toestaan dat dit in het geheim gebeurt? Dat we niets vertellen over wat er misgaat, terwijl bij iedere gelegenheid de precisie en hightech van Defensie worden geprezen? “Dat is een democratie onwaardig”, aldus Karabulut.

