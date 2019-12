Snel overleeft debat toeslagenaffaire met een schram

Staatssecretaris Menno Snel (D66) van financiën liet een half jaar lang een stapel ‘evaluaties van fraudezaken’ ongelezen op zijn bureau liggen. De Kamer vroeg vanaf maart herhaaldelijk om die stukken en kreeg ze pas in november. Snel dacht al die tijd, zo zei hij gisteren ‘dat er niets extra’s in kon staan’.

Uiteindelijk bleken de evaluaties aan te geven dat het debacle met kinderopvangtoeslag veel meer ouders betreft dan de staatssecretaris dacht.

In het debat met de Kamer riep die houding van Snel irritatie op. Hadden we die informatie maar eerder gehad, zei CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die steeds om deze stukken vroeg. “Als ik ernaar vraag, weet ik dat er iets belangrijks in staat. Gedupeerde ouders belden mij daarover.” Chris Stoffer van de SGP voegde daaraan toe: “Ik wil dat de staatssecretaris in al zijn vezels voelt dat dit niet weer zo kan”.

De staatssecretaris sloeg zich met moeite door het debat over de kinderopvangtoeslag. Hij overleefde een motie van wantrouwen. Hij houdt de steun van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie plus de oppositiepartijen GroenLinks en SGP en de eenmansfractie Van Haga.

Fraudeur zonder bewijs

Snel moest zich verantwoorden voor het onrechtmatig terugvorderen door de Belastingdienst van kinderopvangtoeslag bij honderden en mogelijk bij duizenden ouders. Zij werden zonder bewijs aangemerkt als fraudeur.

Een commissie onder leiding van oud-minister Piet Hein Donner concludeerde drie weken geleden dat er sprake was van ‘institutionele vooringenomenheid’. Snel heeft excuses aangeboden en een financiële vergoeding beloofd.

Daarmee is de zaak niet afgedaan. Donner komt nog met een eindrapport en het interne onderzoeksbureau ADR bekijkt wanneer de ambtelijke en politieke top wist van dit onrechtmatig handelen en andere problemen.

Het informeren van de Kamer had beter gemoeten, zei Snel. Zijn excuus luidt dat hij informatie van ambtenaren ‘niet altijd panklaar’ krijgt aangeleverd. Dat moet anders, vindt hij. “Het is zwoegen om alles boven water te krijgen.”

Keer op keer nieuwe stukken

In het debat bleek dat de staatssecretaris nog geen zicht heeft op de omvang van het debacle. “Het is niet zo dat je een deurtje opendoet en ordners ziet waar alles in staat. We worden keer op keer geconfronteerd met nieuwe stukken”, zei hij.

Dat verklaart volgens hem de terughoudendheid om informatie met de Kamer te delen. Hij wil een compleet beeld en ‘tegelijk een oplossing aandragen’. Dat de zaak veel groter is dan hij aanvankelijk dacht, ontdekte hij, naar eigen zeggen, in de zomer. Waar het eindigt, is nog niet duidelijk.

Ondanks felle kritiek op de manier waarop Snel de Kamer informeert, houdt hij het vertrouwen van een meerderheid. De coalitiepartijen lijken elkaar geen pijn te willen doen. CDA’er Omtzigt formuleerde: “Het belangrijkste is nu dat er recht wordt gedaan aan de getroffen mensen”.

De partijen die Snel steunen, willen dat de ‘problemen worden opgelost’. Zelf had Snel de afgelopen tijd ook vragen over zijn toekomst. Hij ziet het nog zitten. “Ik ga door.”

Ambtsmisdrijven

Twee onderzoekers van buiten de Belastingdienst bekijken of ambtenaren ambtsmisdrijven hebben gepleegd door ouders willens en wetens schade toe te brengen. Snel zegt dat hij daarvan geen signalen heeft, maar hij wil ‘de onderste steen boven’. Deze onderzoekers hebben toegang tot alle stukken, gaan met medewerkers praten en kunnen ook anoniem worden benaderd.

Lees ook:

Ouders bij debat toeslagenaffaire: ‘Mijn leven is naar de klote’

Het debat over de affaire rond de kinderopvangtoeslag heeft de gedupeerde ouders niet de gehoopte duidelijkheid opgeleverd.

Reconstructie: Menno Snel liep constant achter de feiten aan

Staatssecretaris Snel van financiën zat lange tijd in een ‘tunnelvisie’ bij de affaire rond de kinderopvangtoeslag. De Tweede Kamer wil tijdens het debat van hem weten: waarom trad hij niet eerder op?

Kamer onderzoekt strafvervolging Menno Snel en ambtenaren

De Tweede Kamer onderzoekt of staatssecretaris Snel of zijn ambtenaren strafrechtelijk vervolgd kunnen worden voor hun handelen in de affaire rond kinderopvangtoeslag. De top van de Belastingdienst drukte onrechtmatig stopzetten van kinderopvangtoeslag erdoor

De top van de Belastingdienst drukte onrechtmatig stopzetten van kinderopvangtoeslag erdoor

De hoogste ambtenaren van de Belastingdienst gaven opdracht tot onrechtmatig handelen. Informatie hierover werd in de doofpot gestopt.