Snel is bereid rechtszaken tegen beschuldigde ouders stil te leggen

Staatssecretaris Menno Snel (D66, financiën) is bereid alle rechtszaken tegen ouders die van fraude met kinderopvangtoeslag worden verdacht stil te leggen. Als gedupeerden hier behoefte aan hebben, zal dit ‘vanzelfsprekend worden ondersteund’, schrijft Snel in een brief aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris komt steeds in het nauw vanwege de toeslagenzaak. Trouw en ‘RTL Nieuws’ toonden maandag aan dat in deze slepende affaire veel meer ouders ten onrechte zijn beschuldigd van fraude dan Snel heeft toegegeven. Mogelijk heeft de Belastingdienst de afgelopen jaren bij duizenden mensen op valse gronden de kinderopvangtoeslag stopgezet.

Hoe groot de groep met gedupeerden is, weet de staatssecretaris niet. Vorige week donderdag debatteerde de Kamer over de groep van ruim driehonderd slachtoffers, die als geheel door de Belastingdienst werd beschuldigd van fraude. Ten onrechte, bleek achteraf. Snel zei in dat debat ‘geen signalen’ te hebben over andere gedupeerde ouders. “Ik kan niet het aantal signalen tellen dat ik niet heb.”

De fiscus informeert de staatssecretaris onvoldoende

Opmerkelijk genoeg gaf de fiscus vorige week vrijdag, een dag na het debat, in een brief aan een 27-jarige Rotterdamse vrouw toe dat ook haar kinderopvangtoeslag jarenlang ten onrechte niet is uitgekeerd. De verdenkingen van fraude deugden niet, na jarenlange strijd gaat ze vrijuit. De Belastingdienst geeft in dit geval toe onrechtmatig te hebben gehandeld.

Maar deze vrouw behoort niet tot de groep van ruim driehonderd gedupeerden waarover de Kamer vorige week discussieerde. Snel had kennelijk ‘geen signalen’ over dit nieuwe geval. Dat duidt erop dat de ambtenaren van de Belastingdienst hem onwetend naar het debat lieten gaan. Het is in deze affaire niet voor het eerst dat de fiscus de staatssecretaris niet of nauwelijks informeert.

De jacht op ouders met kinderopvangtoeslag vloeit voort uit de Bulgarenfraude van 2013. Oost-Europese bendes slaagden er destijds in om op grote schaal de fiscus op te lichten en zo allerlei toeslagen te ontvangen. De Tweede Kamer eiste een harde aanpak. De Belastingdienst introduceerde speciale teams, die nieuwe oplichtingen moesten helpen voorkomen. Daar ging het mis. Snel erkende in het debat van vorige week dat deze teams ontvangers van kinderopvangtoeslag zagen als ‘potentiële fraudeurs’ en niet als ‘een kwetsbare groep die hulp nodig had’.

Snel geeft verschillende boodschappen

Opvallend is ook dat Snel in zijn nieuwste Kamerbrief beweert eerder te hebben aangegeven dat er ‘mogelijk sprake’ is van ‘gelijksoortig handelen’ van de fiscus in andere zaken. In werkelijkheid schreef hij vorige week aan de Kamer dat hij ‘geen concrete aanwijzingen’ heeft voor ‘onzorgvuldig handelen’ van de Belastingdienst, los van de bekende gevallen.

En terwijl Snel in het Kamerdebat van vorige week nog toegaf dat de fiscus in die honderden gevallen ‘onrechtmatig’ heeft gehandeld, noemt hij het optreden van de Belastingdienst nu ‘onzorgvuldig’ en ‘onterecht’ – het woord ‘onrechtmatig’ is uit de Kamerbrief van dinsdag verdwenen.

Pieter Omtzigt, Kamerlid van coalitiepartij CDA, neemt daar geen genoegen mee. “Hij laat het woord ‘onrechtmatig’ structureel weg. En dat laat zien dat hij het niet ernstig genoeg neemt.”

Snel heeft een onderzoeksteam op het debacle gezet. Hoeveel slachtoffers er zijn, blijft voorlopig onduidelijk. De groep van driehonderd ouders vormt één zaak. In totaal zijn er 170 zaken. Het onderzoeksteam wil ook weten of bij het onterecht stopzetten van de toeslagen de nationaliteit van de ouders meespeelde. Oftewel, of er sprake was van etnisch profileren.

Intussen voert de Kamer de druk op. VVD, CDA en SP willen al deze week van Snel weten hoe groot de groep met gedupeerden is en hoeveel rechtszaken er lopen. Omtzigt: “Het zou de Belastingdienst sieren als hij die zaken zelf stopzet.”

