Snel en Van Ark hadden reikwijdte problemen bij toeslagen niet door

De problemen ontstonden voor de ouders vanwege ‘de alles-of-niets aanpak’ bij de kinderopvangtoeslag, de doorgeslagen fraude-aanpak, en de vele procedurele fouten die boven kwamen in de werkwijze van de toeslagenfabriek.

Ze verklaarden dat woensdag tegen de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. Staatssecretaris Menno Snel dacht na zijn aantreden in oktober 2017 ruim 1,5 jaar dat er alleen zaken mis waren gegaan bij de 300 gedupeerde ouders van het Eindhovense gastouderbureau, de zogeheten Caf11-zaak. Dat was punt 88 in zijn overdrachtsdossier. Voor deze ouders stelde hij dan ook al snel een compensatie van 500 euro per halfjaar vertraging voor. Dat het hier om compensatie voor slechts 20 ouders ging, later werden dat er ruim 90, dat wist hij niet. Daarmee was het probleem ook niet opgelost.

De bewindsman kreeg pas op 4 juni 2019 door dat het probleem veel groter was en er veel meer vergelijkbare ouders moesten zijn die in grote financiële problemen waren gekomen, vergelijkbaar met de ouders van het Eindhovense gastouderbureau. Maar om hoeveel ouders het dan betrof, was nog volstrekt onduidelijk binnen het departement. Snel wilde dit onderzocht hebben.

Op die 4e juni 2019 maakte een ambtenaar aan de ambtelijke top en de bewindsman klip en klaar duidelijk dat zij na eigen onderzoek moest concluderen dat er in de uitvoering door de dienst Toeslagen op alle fronten en jarenlang van alles fout is gegaan. Toen werd een crisisteam op het ministerie ingesteld.

Druk van de Tweede Kamer

Snel werkte verder aan excuses en een bredere compensatie voor de Eindhovense ouders. Maar die wens strandde opnieuw op juridische problemen, zoals het risico van precedentwerking. “Ik ben geen jurist en durfde het uiteindelijk niet aan”, verklaarde Snel hierover.

Hij besloot daarom in juni 2019 opnieuw te wachten tot nader advies van de commissie Donner. Die kwam pas vorig najaar met een advies. Snel besloot in afwachting daarvan ook om de terugvorderingen aan alle andere – mogelijk duizenden – gedupeerde ouders niet stop te zetten. Dat daarbij de goeden zouden lijden onder de kwaden, nam de bewindsman voor lief. Pas in november zette hij, onder druk van de Tweede Kamer, de vorderingen alsnog stop.

Hij voelde als bewindsman in deze zaak volledige steun van collega-staatssecretaris Tamara van Ark. Dat er ambtelijk tussen de ministeries werd geruzied over juridische en financiële consequenties, dat liet Snel “aan de ambtenaren”.

Van Ark sprak als staatssecretaris van sociale zaken (2017-2020) geregeld met ouders in de schuldsanering, omdat ze deze ouders wilde helpen. Het viel haar toen op dat de meeste ouders juist vanwege het volledig terugbetalen van de toeslag in de schuldsanering terecht waren gekomen. Maar ze wist niet dat dit door de alles-of-niets benadering kwam. “Ik vind het heel erg, dat ik daar niet op heb doorgevraagd”, verklaarde ze.

Van Ark: Ik had moeten doorvragen

Volgens Van Ark kreeg ze bij haar aantreden op Sociale Zaken een analyse voorgelegd van problemen met de kinderopvangtoeslag, maar daar zat de alles-of-niets benadering niet bij. Terwijl het ministerie toch al vanaf 2014 had gehoord dat de Belastingdienst hier problemen mee had. De fiscus kende de schrijnende gevolgen voor met name ouders in flexcontracten en lage inkomens. Die konden de toeslag vaak meer terugbetalen. Ze hoorde in haar overdracht vooral dat het systeem te complex was en te veel verantwoordelijkheid bij de ouders legde. Zo moeten ouders vooraf hun inkomen en opvanguren over een heel jaar inschatten, maar krijgen ze soms pas jaren later de definitieve toeslag toegekend. “In tachtig procent van de gevallen werd de toeslag dan aangepast, dat was veel te vaak”. Financiën kwam met een notitie waarin werd gezegd dat bij 20.000 ouders de toeslag uiteindelijk op nul werd gezet, maar die informatie bereikte haar niet.

Van Ark heeft met Financiën gewerkt aan verbetering van de andere problemen bij Toeslagen. Maar een belangrijk deel van de ouders had veel eerder hadden kunnen worden geholpen als ze eerder over de alles-of-niets methode bij toeslagen had vernomen. “Ik heb de eerste afslag gemist. En daarna steeds opnieuw. Ik zie nu, teruglezend, veel momenten dat de informatie wel in notities erlangs scheert. Daar had ik op moeten doorvragen. Ik was druk bezig het voortuintje aan te harken, maar zag niet dat de achtertuin in de hens stond.”

Van Ark constateert dat de overheid “haar kernbelofte, dat het mensen in nood helpt” heeft verbroken. “Die belofte moeten we weer herstellen”. Zij en Snel adviseren om een wet als toeslagen nooit meer in twee wetten te vatten en bij twee ministeries neer te leggen. “Dat is een recept voor ellende”. En ook de overdrachten moeten beter, om het geheugen op een ministerie te herstellen. “Ik kreeg 80 procent van de informatie overgedragen. Als je dan drie bewindslieden verder bent, is de informatie uit de geschiedenis op het ministerie grotendeels verdwenen.”

Lees ook:

Verhoren van de commissie Kinderopvangtoeslag

Lees hier alle verslagen van de verhoren van de commissie kinderopvangtoeslag van de afgelopen dagen.

Wie wist wat in de toeslagenaffaire? De kluwen van hoofdrolspelers ontward

Hoe kon de toeslagen­affaire ontstaan? Waarom werd niets gedaan met signalen van ouders die in de problemen raakten door de doorgeschoten fraudeaanpak?