Smeekbede van Rutte aan de Kamer over avondklok: ‘Alstublieft, gooi geen instrumenten weg’

Premier Mark Rutte stuit op fel verzet tegen de eventuele invoering van een avondklok. De dreigende opmars van de Britse variant van het coronavirus is voor een deel van de Tweede Kamer geen reden om de tegenstand op te geven. Het bracht Rutte woensdag in een Kamerdebat over de coronacrisis tot een smeekbede: “Alstublieft, gooi geen instrumenten weg. Die luxe is er niet.”

Het kabinet zoekt naar zwaardere maatregelen omdat de besmettingsaantallen te langzaam dalen en omdat de Britse variant steeds vaker in Nederland wordt aangetroffen. Het kabinet is zeer ongerust over de Britse mutatie, omdat die besmettelijker lijkt. Daarom overweegt het kabinet invoering van de avondklok. Rutte: “We zien de beelden uit Londen. De ziekenhuizen liggen vol en zieke mensen wachten in ambulances op een bed. Dat willen we hier niet. We moeten daarom zoveel mogelijk voorbereid zijn op de groeiende aanwezigheid van de Britse variant. Ik wil alleen maar vragen: laten we geen taboe leggen op de invoering van een avondklok.”

Het kabinet vroeg virologen en epidemiologen van het Outbreak Management Team (OMT) om advies over het effect van de invoering van een avondklok. Maar onder meer D66, GroenLinks, PVV en SGP vinden dat het kabinet beter moet onderzoeken hoe bestaande maatregelen beter kunnen worden gehandhaafd; een kwart van de mensen die positief wordt getest blijkt niet in quarantaine te gaan. Deze partijen willen ook vliegtuigen vanuit het Verenigd Koninkrijk weren. De Tweede Kamer sprak zich eerder, in een motie van PVV-fractievoorzitter Geert Wilders, al uit tegen de invoering van een avondklok.

D66 en PVV trekken samen op

Fractievoorzitter Rob Jetten van coalitiepartij D66 ging woensdag, zij aan zij met Wilders, voorop in het verzet. “Het is een enorme inperking van de vrijheid. Ouders die overdag druk zijn met werk en thuisonderwijs aan hun kinderen, kunnen ’s avonds geen luchtje meer scheppen. Singles, die alleen thuis werken, kunnen in de avonduren niet meer naar familie of samen eten met een vriend of vriendin. Burgemeesters en boa’s voelen er niks voor.”

Rutte hoopt dat de Kamer bijdraait. “Het virus heeft de gewoonte zich niet te houden aan uitspraken van de Kamer. Geef ons de kans om het OMT-advies te wegen”, zei hij. Hij erkent dat een avondklok extra weerstand tegen coronamaatregelen kan oproepen bij de bevolking. “Als we ertoe overgaan, moeten we het verstandig uitleggen.” Hij beloofde de Kamer dan ook te vertellen hoe hij een avondklok wil handhaven en waarom alternatieve maatregelen een kleiner effect hebben. “Dit is een schoen die we samen moeten aantrekken, áls we hem aantrekken. Er zijn niet veel alternatieven, vrees ik.”

Tientallen vliegtuigen uit het Verenigd Koninkrijk

De hele Kamer is kritisch over de tientallen vliegtuigen per dag uit het Verenigd Koninkrijk die landen op Schiphol. Dit moet ‘drastisch worden ingeperkt’, stellen D66 en GroenLinks. De PvdA wil ook ‘de luchtvaart aan banden leggen’. De Partij voor de Dieren vraagt onmiddellijk een vliegverbod in te stellen. Premier Rutte is daartegen. Hij denkt dat de Britse variant van het coronavirus niet op grote schaal binnenkomt met vliegtuigpassagiers: “Dat is niet het grote lek”. Hij wees erop dat reizigers voor noodgevallen, zoals begrafenissen, heen en weer moeten en dat de vliegtuigen ook goederen meenemen.

Het kabinet stelde woensdag wel een negatieve sneltest verplicht voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Deze regel gaat waarschijnlijk ook gelden voor reizigers uit Ierland. Eerder werd al een negatieve gewone PCR-test verplicht die niet ouder is dan 72 uur.

